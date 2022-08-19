Güreşe başlayan çocukların bisikletlerini ücretsiz onarıyor

Başkentte, Çubuk Belediyesi Engelsiz Spor Kulübü bünyesindeki güreş kursunda antrenörlük yapan Seyit Ahmet Günay, kursa kaydolan çocukları teşvik etmek için kendi işletmesinde ücretsiz bisiklet tamiri yapıyor.

Başkentte, Çubuk Belediyesi Engelsiz Spor Kulübü bünyesindeki güreş kursunda antrenörlük yapan Seyit Ahmet Günay, kursa kaydolan çocukları teşvik etmek için kendi işletmesinde ücretsiz bisiklet tamiri yapıyor.

Çubuk Oto Sanayi Sitesi'nde oto lastiği tamirci dükkanı olan, aynı zamanda Çubuk Belediyesi Engelsiz Spor Kulübü bünyesinde açılan güreş kursunda antrenörlük yapan Günay, çocukları ata sporu güreşe özendirmek ve spora kazandırmak amacıyla bisiklet lastiklerinin tamirlerini ücretsiz yapıyor.

İş yerlerinin camlarına ve ilçede çeşitli noktalara duyurular asan Günay, AA muhabirine, ata sporuna katılımı artırmak ve çocukları bu yönde özendirmek adına farklı bir uygulama başlattığını söyledi.

Kampanyayla kısa sürede çocukların ilgisini çekmeyi başardığını dile getiren Günay, şöyle konuştu:

"Güreşi çok sevdiğim için çocukların da bu sporu yapmasını istiyorum. Ben gönüllü olarak çocuklara antrenörlük yapıyorum. İlçemizdeki daha çok çocuğa ulaşmak istiyorum. Bunun için çocukların bisiklet lastik tamirlerini ücretsiz şekilde yapmaya başladım. Ailelerden de bu konuda destek bekliyorum. Ben çocukların spora devam ettikleri sürece bisikletlerinin tamirlerini yapacağım. İlk haftada güzel talep oldu. Çocuklar da çok sevindi bu kampanyaya. Çocuklarımızın dışarda boş gezmelerini istemiyorum ve spor yapmasını istiyorum."

Çocuklar da uygulamadan mutlu

Berkay Tamer, arkadaşlarından öğrenerek kendisinin de bisikletinin lastiğini yaptırmaya geldiğini belirterek "Çok güzel bir kampanya. Ücretsiz lastiklerimizi yaptırabiliyoruz hem de ata sporunu yapma fırsatımız oluyor. Çok mutluyum." diye konuştu.

Alperen Posbıyık ise tamir paralarının kendilerine harçlık olarak kaldığını dile getirerek, "Kampanyayı arkadaşlarımdan öğrendim. Param cebimde kaldı." ifadesini kullandı.