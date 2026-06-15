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Gürcistan Cumhurbaşkanı Kavelaşvili, Sırbistan Cumhurbaşkanı Vucic ile Tiflis'te bir araya geldi

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Gürcistan Cumhurbaşkanı Mikheil Kavelaşvili, başkent Tiflis'te resmi temaslarda bulunan Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic'i ağırladı. İki lider, basına kapalı toplantıda ikili ilişkiler ve küresel gelişmeleri ele aldı.

Gürcistan Cumhurbaşkanı Mikheil Kavelaşvili, başkent Tiflis'te Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic ile bir araya geldi.

Resmi temaslarda bulunmak üzere Gürcistan'a gelen Sırbistan Cumhurbaşkanı Vucic, Gürcü mevkidaşı Kavelaşvili tarafından resmi törenle karşılandı.

Tiflis'teki Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda düzenlenen törenin ardından iki lider baş başa görüştü.

Gürcistan Cumhurbaşkanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Vucic ve Kavelaşvili, basına kapalı toplantıda, iki ülke arasındaki ilişkiler ile küresel gelişmeleri ele aldı.

Vucic ile beraberindeki heyetin, bugün ve yarın Gürcistan Başbakanı İrakli Kobakhidze, Gürcistan Ortodoks Kilisesi Patriği III. Şio ile ayrı ayrı bir araya gelmesi bekleniyor.

Kaynak: AA / Davit Kachkachishvili
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