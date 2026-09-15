Haberler

Gürcistan Savunma Bakanlığı çalışanlarına ve askerlere Türkçe Dil Eğitimi sertifikaları verildi

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Gürcistan Savunma Bakanlığı çalışanlarına ve Gürcü askerlere Tiflis Yunus Emre Enstitüsü'nde (YEE) Türkçe Dil Eğitimi sertifikalarının verildiği bildirildi.

Gürcistan Savunma Bakanlığı çalışanlarına ve Gürcü askerlere Tiflis Yunus Emre Enstitüsü'nde (YEE) Türkçe Dil Eğitimi sertifikalarının verildiği bildirildi.

YEE'den alınan bilgiye göre, Milli Savunma Bakanlığı ile Gürcistan Savunma Bakanlığı arasındaki askeri eğitim ve işbirliği faaliyetleri kapsamında düzenlenen "4'üncü Dönem Türkçe Dil Eğitimi"nin kapanış ve sertifika töreni, Gürcistan'ın başkenti Tiflis'te gerçekleştirildi.

Tiflis YEE merkezindeki törene Türkiye'nin Tiflis Büyükelçisi Mustafa Türker Arı, Gürcistan Savunma Kuvvetleri Dil Okulu Komutanı Albay Kakhaber Nikoleişvili, Tiflis YEE Koordinatörü Ahmet Bahadır Şahin, büyükelçilik yetkilileri ve kursiyerler katıldı.

Büyükelçi Mustafa Türker Arı, Kakhaber Nikoleişvili ve Ahmet Bahadır Şahin, iki ülke arasındaki askeri eğitim ve işbirliği faaliyetleri kapsamında eğitim alan kursiyerlere hitaben birer konuşma yaptı.

Programın sonunda kursiyerlere sertifikalar takdim edildi.

Kaynak: AA
Futbol dünyası onu yeni tanıyor! 22 yaşındaki teknik direktör bu kez yarışmacı oldu

Beyaz'ın yanındaki kızı tanıdınız mı? Öve öve bitiremedi
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Kuzey Marmara Otoyolu'ndaki otobüs yangınında ölen Yüsra, Kilyos'ta toprağa verildi

Faciada kızını kurtaramadı! Yüsra'nın son yolculuğu
Bu ligde yağmur gibi gol atıldı! 4 maçta tam 24 tane

Skorları görenler inanamadı! Bu ligde resmen yağmur gibi gol atıldı

Başsavcılık 'İfadeye çağrıldım' diyen Rasim Ozan Kütahyalı'yı yalanladı

"İfadeye çağrıldım" yalanı elinde patladı

Kahramanmaraş Afşin'de silahlı kavgada 1'i ağır 3 kişi yaralandı

İki grup birbirine girdi! Kavganın bilançosu ağır oldu
Beşiktaş’ta 5 kişinin yaralandığı İETT kazasının araç içi görüntüleri ortaya çıktı

Beşiktaş'taki İETT faciasının araç içi görüntüleri ortaya çıktı!

Sokakta bıçaklı dehşet! Hiç tanımadığı kadını bıçakladı

"Şansa yaşıyoruz" dedirten olay! Kadını hiç tanımıyordu
Daha 17 yaşındaydı! Eve gelen ailesi korkunç manzarayla karşılaştı

Daha 17 yaşındaydı! Eve gelen ailesi korkunç manzarayla karşılaştı