Gürcistan'ın Ahıska Bölge Valisi Ardahan'ı Ziyaret Etti

Gürcistan'ın Ahıska Bölge Valisi Ardahan'ı Ziyaret Etti
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Gürcistan'ın Ahıska Bölge Valisi Zaal Gelashvili, Ardahan Valisi Hayrettin Çiçek'i ziyaret ederek iki bölge arasındaki dostluk ilişkilerini güçlendirmeyi amaçladıklarını belirtti. İki ülke arasında ekonomik ve turizm alanında işbirliği yapılmasının önemine vurgu yapıldı.

Gürcistan'ın Ahıska Bölge Valisi Zaal Gelashvili, Ardahan Valisi Hayrettin Çiçek'i ziyaret etti.

Vali Çiçek, heyetiyle gelen Gelashvili'yi, Valilik girişinde karşıladı, ardından makama geçildi.

Burada konuşan Vali Çiçek, Ahıska'nın Ardahan'a komşu ve Ahıska Türklerinin yaşadığı bölge olduğunu söyledi.

Gürcistan'ın, Türkiye ile dostluk ilişkileri olan bir ülke olduğuna dikkati çeken Çiçek, "İki ülke ve iki bölge arasındaki dostluğu daha da pekiştirecek bir ziyaret oldu. Bu maksatla sizlere çok teşekkür ediyorum. Gürcistan'a açılan 3 sınır kapısından 2'si Ardahan'da. Bu ziyaretin iki bölge arasındaki gerek ticari gerekse turizm ilişkilerine fayda sağlayacağını ümit ediyoruz." dedi.

"İlişkilerin daha da pekiştirilmesi için gerekli adımları atmaya hazırız"

Gelashvili de Ardahan'ı ziyaret etmenin kendileri için büyük bir onur olduğunu belirtti.

Davetinden dolayı Vali Çiçek'e teşekkür eden Gelashvili, "Biz de ekonomik ve turizmde işbirliği için hazırız. İki komşu bölge olarak temsilde bulunuyoruz. Aramızdaki ilişkilerin daha da pekiştirilmesi için gerekli adımları atmaya hazırız. Benden önce güzel ilişkiler vardı, bu güzel ilişkileri daha üst seviyeye taşımak için hazır olduğumu ifade etmek istiyorum." diye konuştu.

Ardahan Belediye Başkanı Faruk Demir, Ardahan Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Öztürk Emiroğlu, Ardahan İl Emniyet Müdürü Gökalp Şener, İl Jandarma Komutanı Albay Sadık Gülecen, Ardahan Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Çetin Demirci'nin de hazır bulunduğu ziyaret daha sonra basına kapalı devam etti.

Kaynak: AA / Günay Nuh - Güncel
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