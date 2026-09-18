Gürcistan, Güney Osetya'daki sözde seçimleri ve Rusya'nın sandık kurmasını kınadı

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Gürcistan Dışişleri Bakanlığı, ülkeden tek taraflı bağımsızlığını ilan eden ve Rusya'nın desteklediği Güney Osetya'da düzenlenen sözde erken devlet başkanlığı seçimlerine tepki gösterdi.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Güney Osetya bölgesinde bugün sözde erken devlet başkanlığı seçimlerinin yapıldığı belirtildi.

Gürcistan'ın söz konusu seçimleri kınadığı kaydedilen açıklamada, sözde seçimlerin uluslararası hukuk normlarına aykırı olduğu ifade edildi.

Bölgenin Rusya'nın işgali altında olduğu belirtilen açıklamada, burada yapılan sözde seçimlerin yasa dışı bir eylem olduğu kaydedildi.

Açıklamada ayrıca Rusya'da bugün başlayan parlamento seçimleri kapsamında Gürcistan'da Rus işgali altındaki Abhazya ile Güney Osetya bölgelerinde de sandıkların kurulduğu bildirildi.

Söz konusu bölgelerde Rusya'nın seçimler düzenlemesinin Gürcistan'ın toprak bütünlüğü ve egemenliğinin açık bir ihlali olduğu ve Tiflis hükümetinin bu durumu kınadığı aktarılan açıklamada, "Bu adım, Rusya Federasyonu'nun Gürcistan bölgelerini fiilen ilhak etme politikasının net bir göstergesi olarak değerlendirilmektedir." ifadesi kullanıldı.

Gürcistan'ın, uluslararası alanda tanınmış sınırları içinde ülkenin egemenliğini ve toprak bütünlüğünü kararlılıkla savunmaya ve çatışmanın barışçıl bir şekilde çözülmesi politikasını desteklemeye devam ettiği kaydedilen açıklamada, uluslararası topluma Rusya'nın yasa dışı faaliyetlerine tepki verme çağrısı yapıldı.

Güney Osetya'daki gelişmeler

Gürcistan'dan tek taraflı bağımsızlığını ilan eden Güney Osetya'da faaliyet gösteren haber kaynaklarına göre, bugün düzenlenen sözde devlet başkanlığı seçimi için 40 bin seçim bülteni basıldı.

Seçimlerde, bölgenin sözde geçici devlet başkanı Marat Kambolov ile beraber toplam 4 aday yarışıyor.

Sözde Güney Osetya Devlet Başkanı Alan Gagloyev 23 Haziran 2026'da görevinden istifa edince, bölgede erken devlet başkanlığı seçimlerinin yapılmasına karar verildi.

Güney Osetya ve Abhazya sorunu

Gürcistan ordusu ile Rusya'nın desteklediği Abhaz ayrılıkçıları arasında 1992-1993'te 13 ay boyunca savaş yaşanmıştı.

Rusya ile Gürcistan arasında 2008'de Güney Osetya Savaşı olarak bilinen çatışmalar çıkmış, savaşın ardından Rusya'nın desteklediği Abhazya ve Güney Osetya bölgeleri, Gürcistan'dan tek taraflı bağımsızlıklarını ilan etmişti.

Rusya, 2008'de bu iki bölgenin sözde bağımsızlığını tanımıştı. Gürcistan ise buna karşılık olarak Rusya ile diplomatik ilişkileri kesmişti. İki ülke arasında diplomatik ilişkilerin kesilmesi sonrası arabuluculuk rolünü İsviçre üstlenmişti.

Kaynak: AA