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Gürcistan'dan kalkan küçük uçak, Rize açıklarında denize acil iniş yaptı

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GÜRCİSTAN’dan havalanan ve içerisinde 2 kişinin bulunduğu öğrenilen uçak, Rize’nin Çayeli ilçesi açıklarında denize acil iniş yaptı.

GÜRCİSTAN'dan havalanan ve içerisinde 2 kişinin bulunduğu öğrenilen uçak, Rize'nin Çayeli ilçesi açıklarında denize acil iniş yaptı. Ekipler, uçaktaki 2 kişiye ulaşmak için denizde kurtarma çalışması başlattı.

Gürcistan'dan havalanan ve içerisinde 2 kişinin bulunduğu belirtilen uçak, Rize'nin Çayeli ilçesi açıklarında henüz belirlenemeyen nedenle denize acil iniş yaptı. İhbar üzerine bölgeye Sahil Güvenlik ekipleri sevk edildi. Ekiplerin uçakta bulunan 2 kişiye ulaşmak için denizde yürüttüğü çalışmalar sürüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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