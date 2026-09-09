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Gürcistan'dan havalanan uçak Rize'de denize acil iniş yaptı

Gürcistan'dan havalanan uçak Rize'de denize acil iniş yaptı
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Gürcistan'dan havalanan 2 kişilik uçak Rize'nin Çayeli ilçesi açıklarında denize acil iniş yaptı.

Haber: Gençağa Karafazlı

(RİZE) - Gürcistan'dan havalanan 2 kişilik uçak Rize'nin Çayeli ilçesi açıklarında denize acil iniş yaptı.

ANKA'nın edindiği bilgiye göre, Gürcistan'dan havalanan ve Belçikalı 2 kişiyi taşıyan uçak kısa süre sonra arıza verdi. Bunun üzerine uçak Çayeli açıklarında denize acil iniş yaptı.

Uçaktaki iki kişi sahil güvenlik ekiplerince kurtarıldı.

Uçaktaki kişilerin Christian Peiffer ve Vleselarer Verner olduğu öğrenildi.

Kaynak: ANKA
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