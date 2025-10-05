Gürcistan'da Protestolar Sırasında Silah ve Patlayıcı Ele Geçirildi

Gürcistan Güvenlik Dairesi, 4 Ekim'de Tiflis'teki protestolar sırasında sabotaj düzenlemek amacıyla kullanılacağı iddia edilen patlayıcı ve silahlar ele geçirildiğini bildirdi.

Gürcistan Güvenlik Dairesi Başkan Yardımcısı Laşa Magradze, basına yaptığı açıklamada, Tiflis'e yakın ormanlık alanda düzenledikleri operasyonda çok sayıda patlayıcı, silah ve mühimmat ele geçirdiklerini belirtti.

Tiflis'te dün yapılan protestolarda bir grup göstericinin Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nı yasa dışı ele geçirme girişiminde bulunduğunu anımsatan Magradze, aldıkları bilgiye göre gösteriler devam ederken sabotaj düzenlemek için hazırlıklar yapıldığını öne sürdü. Magradze, "Elimizdeki operasyonel bilgilere göre, Tiflis'te 4 Ekim'de çete şiddeti ve Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nı ele geçirme girişimiyle paralel olarak söz konusu mühimmat kullanılarak sabotaj gerçekleştirilecekti." ifadesini kullandı.

Magradze, silahların, gösteriler sırasında sabotaj düzenlemek amacıyla, Ukrayna'da askeri birlikte görevli bir "Gürcü"nün talimatıyla B.Ç. isimli kişi tarafından hazırlandığını ifade etti.

B.Ç. hakkında arama kararı çıkarılacağı bilgisini paylaşan Magradze, konuyla ilgili soruşturma başlatıldığını bildirdi.

Gürcistan'daki olaylar

Gürcistan'da 2024'teki parlamento ve cumhurbaşkanı seçimlerini tanımayan bazı muhalefet partileri, dün yapılan yerel seçimleri de meşru saymadıklarını ilan ederek Tiflis'te protesto düzenlemişti.

Gösterinin organizatörlerinden Gürcü opera sanatçısı Paata Burçuladze, Tiflis'teki Özgürlük Meydanı'nda toplanan binlerce kişiye hitaben, 4 Ekim'den itibaren hükümeti tanımadıklarını ilan etmişti.

Birleşik Ulusal Hareketi Parti Temsilcisi Murtaz Zodelava, göstericilere Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nı "ele geçirmeleri" çağrısında bulunmuştu. Bunun üzerine Cumhurbaşkanlığına doğru ilerleyen göstericiler, binaya izinsiz girmeye çalışmış, bariyerleri yıkan grup polisle çatışmıştı.

Göstericiler, polise taş ve su şişesi atmaya başlayınca binanın önündeki polis özel kuvvetleri, biber gazıyla karşılık vermişti.

Olay yerine getirilen tazyikli su aracıyla bariyer kuran göstericilere müdahale edilmişti.

Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nı ele geçirmeye çalışan göstericiler ile polis arasında çıkan arbedede 21 polis ile 6 protestocunun yaralandığı bildirilmişti.

Öte yandan Gürcistan Başbakanı İrakli Kobakhidze de bugün düzenlediği basın toplantısında, ülkede dün yerel seçimlere karşı düzenlenen gösteriden ayrılan grubun, Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nı yasa dışı ele geçirmeye çalışarak devlete karşı suç işlediğini ve Tiflis'te sokağa çıkanların hükümeti devirmeye çalıştıklarını dile getirmişti.

Devlet olarak bu girişimi önlediklerini belirten Kobakhidze, "Şiddet, kitlesel ve yaygındı. Belirli kişiler bundan kesinlikle sorumlu tutulacak." demişti.

Gösterinin organizatörlerinden Gürcü opera sanatçısı Paata Burçuladze, Murtaz Zodelava, İrakli Nadiradze, Laşa Beridze ve Paata Manjgaladze polis tarafından gözaltına alınmıştı.