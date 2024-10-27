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Gürcistan'da Parlamento Seçimlerini İktidardaki Gürcü Hayali Partisi Kazandı

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Gürcistan'da düzenlenen parlamento seçimlerinde, oyların yüzde 54,86'sını alan Gürcü Hayali Partisi zafer elde etti. Seçimlere katılım oranı yüzde 58,9 olarak kaydedildi. İlaveten, bu seçimler Gürcistan tarihinde ilk kez elektronik oylama ile gerçekleştirildi.

- Gürcistan'da parlamento seçimlerini iktidardaki Gürcü Hayali Partisi kazandı

TİFLİS - Gürcistan'da dün düzenlenen parlamento seçimlerini oyların yüzde 54,86'sını alan iktidardaki Gürcü Hayali Partisi kazandı.

Gürcistan'da dün düzenlenen ve 2 milyon 60 bin 412 seçmenin oy kullandığı parlamento seçimlerinde sandıkların yüzde 99,6'sı açıldı. Gürcistan Merkezi Seçim Komisyonu tarafından yapılan açıklamaya göre, seçimlere katılım oranının yüzde 58,9 olduğu ülkede kazanan parti, oyların yüzde 54,86'sını alan iktidardaki Gürcü Hayali Partisi oldu. MSK, Değişim İçin Koalisyon Partisi'nin yüzde 10,9'la 2. sırada yer aldığını açıklarken, hapisteki eski Cumhurbaşkanı Mihail Saakaşvili'nin Birlik - Ulusal Hareket Partisi'nin yüzde 10,1 ile 3. sırada, Güçlü Gürcistan Partisi'nin yüzde 8,7 ile 4. sırada, Gürcistan için Gakharia Partisi ise yüzde 7,7 oranında oy ile 5. sırada yer aldığı aktarıldı.

Gürcistan tarihinde ilk kez elektronik oylama yapıldı

Gürcistan'da 11. parlamentoyu seçmek için dün düzenlenen seçimler, ülke tarihinde ilk kez tamamen nispi temsil sistemi ve elektronik oylama ile yapıldı. Toplam 18 parti ve 4 seçim blokunun yer aldığı yarışta, parlamentoya girebilmek için yüzde 5 barajını aşmak gerekiyordu. Seçim sonuçlarına göre, yüzde 51'i geçen ve parlamentoda 76 sandalye kazanan parti veya blok, tek başına iktidar olabilecekti.

Gürcistan'da Parlamento Seçimlerini İktidardaki Gürcü Hayali Partisi Kazandı
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / İLKİN HÜSEYNOV - Güncel

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