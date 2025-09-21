Gürcistan'da İhtiyaç Sahibi Öğrencilere Yardım İçin 'Hayır Çarşısı' Kuruldu

Uluslararası Demokratlar Birliği (UID) Gürcistan tarafından, başkent Tiflis'te ihtiyaç sahibi anaokulu öğrencilerine yardım etmek amacıyla "Hayır Çarşısı" kurulduğu bildirildi.

UID Gürcistan ofisinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Tiflis'te faaliyet gösteren "Panda Çocuk Kulübü" ile işbirliğiyle ihtiyaç sahibi anaokulu öğrenciler için "Hayır Çarşısı" kuruldu.

UID merkezinde yapılan etkinliğe, UID Gürcistan Başkanı Yusuf Taşkıran, Doğu Gürcistan Müftüsü Etibar Eminov, Ziraat Bankası Gürcistan Genel Müdürü Turgut Gülcihan, UID Gençlik Kolları, Kadın Kolları, Ana Kademe üyeleri ile Panda Çocuk Kulübü çalışanları da katıldı.

Taşkıran, programın açılışında yaptığı konuşmada, ilk kez böyle bir programı düzenlediklerini kaydederek, "Program büyük ilgi gördü. Bundan sonra her yıl iki defa yapmayı planlıyoruz. Amacımız, ihtiyaç sahibi öğrencilerimizin eğitim hayatına katkı sunmak." diye konuştu.

Etkinliğin katılımcıların kardeşlik ve dayanışma ruhunu pekiştirdiğini ifade eden Taşkıran, etkinlikten elde edilen gelirin tamamının ihtiyaç sahibi öğrencilerin eğitimine destek için kullanılacağını söyledi.