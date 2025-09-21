Haberler

Gürcistan'da İhtiyaç Sahibi Öğrencilere Yardım İçin 'Hayır Çarşısı' Kuruldu

Güncelleme:
Uluslararası Demokratlar Birliği, Tiflis'te ihtiyaç sahibi anaokulu öğrencilerine yardım amacıyla 'Hayır Çarşısı' kurdu. UID Gürcistan Başkanı Yusuf Taşkıran, etkinlikten elde edilen gelirin öğrencilere eğitim desteği sağlayacağını söyledi.

UID Gürcistan ofisinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Tiflis'te faaliyet gösteren "Panda Çocuk Kulübü" ile işbirliğiyle ihtiyaç sahibi anaokulu öğrenciler için "Hayır Çarşısı" kuruldu.

UID merkezinde yapılan etkinliğe, UID Gürcistan Başkanı Yusuf Taşkıran, Doğu Gürcistan Müftüsü Etibar Eminov, Ziraat Bankası Gürcistan Genel Müdürü Turgut Gülcihan, UID Gençlik Kolları, Kadın Kolları, Ana Kademe üyeleri ile Panda Çocuk Kulübü çalışanları da katıldı.

Taşkıran, programın açılışında yaptığı konuşmada, ilk kez böyle bir programı düzenlediklerini kaydederek, "Program büyük ilgi gördü. Bundan sonra her yıl iki defa yapmayı planlıyoruz. Amacımız, ihtiyaç sahibi öğrencilerimizin eğitim hayatına katkı sunmak." diye konuştu.

Etkinliğin katılımcıların kardeşlik ve dayanışma ruhunu pekiştirdiğini ifade eden Taşkıran, etkinlikten elde edilen gelirin tamamının ihtiyaç sahibi öğrencilerin eğitimine destek için kullanılacağını söyledi.

Kaynak: AA / Davit Kachkachishvili - Güncel
