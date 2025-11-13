Gürcistan'da Düşen Uçakta Şehit Olan 20 Askerin Naaşları, Adli Tıp'a Götürülüyor

(ANKARA) - Azerbaycan'dan Türkiye'ye dönerken Gürcistan'da düşen C-130 askeri kargo uçağındaki 20 askerin naaşları Türkiye'ye getirildi. Ankara'daki Mürted Havalimanı'na getirilen naaşlar Ankara Adli Tıp Grup Başkanlığı'na götürülüyor.

Türk Silahlı Kuvvetleri'ne (TSK) ait uçakta hayatını kaybeden şehitlerin cenazeleri Ankara'ya geldi. Enkaz alanındaki arama-kurtarma çalışmalarında son askerin cenazesi de akşam saatlerinde bulundu. Naaşlar, Tiflis Uluslararası Havalimanı'nda hazır bekleyen "A400M" askeri kargo uçağı yerel saatle 19.30 civarında Türkiye'ye hareket etti ve 20.30'da Ankara'daki Mürted Havalimanı'na indi.

Adli Tıp Kurumu'ndaki işlemlerin tamamlanmasının ardından 20 şehidin cenazeleri sabah Ankara'dan düzenlenecek törenle memleketlerine uğurlanacak.