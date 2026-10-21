Haberler
Haberler.comUygulamayı yükle! YÜKLE

Gürcistan Başbakanı Kobakhidze, Rusya ile ilişkilerden sorumlu özel temsilci atadı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Gürcistan Başbakanı Kobakhidze, Rusya ile ilişkilerden sorumlu özel temsilci olarak Dışişleri Bakanı Yardımcısı Giorgi Zurabaşvili'yi atama kararı aldığını açıkladı. Kobakhidze, çatışmanın barışçıl çözülmesi ve ekonomik ilişkilerin sürdürülmesinin öncelik olduğunu belirtti.

Gürcistan Başbakanı İrakli Kobakhidze, Rusya'yla çatışmaların barışçıl yollarla çözülmesinin kendileri için öncelikli konulardan biri olduğunu belirtti.

Başbakan Kobakhidze, Tiflis'teki Hükümet Binası'nda düzenlediği basın toplantısında, Rusya'yla ilişkileri konusunda bir danışman atama kararı aldığını aktardı.

Gürcistan Başbakanı'nın Rusya ile İlişkilerden Sorumlu Özel Temsilcisi olarak Dışişleri Bakanı Yardımcısı Giorgi Zurabaşvili'yi atamasına karar verdiğini söyleyen Kobakhidze, ülkeler arasında sadece Cenevre Formatı'nda görüşmelerin sürdüğünü dile getirdi.

Kobakhidze, "Rusya Federasyonu ile olan çatışmanın barışçıl yollarla çözülmesi, mevcut ticari ve ekonomik ilişkilerin sürdürülmesi ile geliştirilmesi, insani konularda sürekli bir diyalog yürütülmesi, ülkemizin en önemli önceliklerinden biridir." ifadesini kullandı.

Gürcistan ile Rusya arasında diplomatik ilişkilerin mevcut olmadığını hatırlatan Kobakhidze, "Diplomatik ilişkilerin yeniden kurulmasının da kendi engelleri var, bu durum değişmedi. Bu yüzden bizim tutumumuz da değişmedi." dedi.

"Bu, son derece önemli konulardan biridir"

Kobakhidze, Gürcistan'dan tek taraflı bağımsızlığını ilan eden ve Rusya'nın desteklediği Abhazya ve Güney Osetya bölgeleri hakkında da açıklamalarda bulundu.

Söz konusu bölgelerin sözde bağımsızlığını tanımayacaklarını vurgulayan Kobakhidze, çatışmanın barışçıl yöntemlerle çözülmesi için çalıştıklarını belirtti.

Başbakan Kobakhidze, Gürcistan'ın Azerbaycan ve Ermenistan'la sınır belirleme çalışmaları için görüşmeleri sürdürdüğünü kaydederek, "Bu, son derece önemli konulardan biridir." değerlendirmesinde bulundu.

Güney Osetya ve Abhazya sorunu

Gürcistan ordusu ile Rusya'nın desteklediği Abhaz ayrılıkçıları arasında 1992-1993'te 13 ay boyunca savaş yaşanmıştı.

Rusya ile Gürcistan arasında 2008'de Güney Osetya Savaşı olarak bilinen çatışmalar çıkmış, savaşın ardından Rusya'nın desteklediği Abhazya ve Güney Osetya bölgeleri, Gürcistan'dan tek taraflı bağımsızlıklarını ilan etmişti.

Rusya, 2008'de bu iki bölgenin sözde bağımsızlığını tanımıştı. Gürcistan ise buna karşılık olarak Rusya ile diplomatik ilişkileri kesmişti. İki ülke arasında diplomatik ilişkilerin kesilmesi sonrası arabuluculuk rolünü İsviçre üstlenmişti.

Kaynak: AA
İğrençliğin böylesi! 12 yaşındaki çocuğa bir yıl boyunca istismara yürek soğutan ceza

12 yaşındaki çocuğa bir yıl boyunca istismara yürek soğutan ceza
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Çek medyasından Fenerbahçe'yi kızdıracak manşet: Öfkeden kudurdular

Fenerbahçe'yi kızdıracak manşet: Öfkeden kudurdular
Çölün ortasına kışı getirdiler! Karın nasıl üretildiği ortaya çıktı

Çölün ortasına kışı getirdiler!

Sigorta sektöründe deprem! Ünlü şirket için iflas talep edildi

Sigorta sektöründe deprem! Dev şirket için iflas talep edildi
Amasya'da binaya giren yaban domuzu polis tarafından vurularak etkisiz hale getirildi

Bir anda binaya girdi, ekipler alarma geçti! Emniyet müdürü dahi geldi
Bayrampaşa'da eşine ürün satmaya çalışan kasabı bıçakla öldürdü

Eşine ürün satan kasabı sokak ortasında katletti
Bir ilimiz bu olayı konuşuyor! Güpegüngüz cinsel ilişkiye girdiler

Bir ilimiz bu olayı konuşuyor! Güpegüngüz cinsel ilişkiye girdiler
Duvarın arkasında servet ararken sırla karşılaştılar! Tam 112 yıllık

Duvarın arkasında servet ararken sırla karşılaştılar!