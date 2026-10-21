Gürcistan Başbakanı Kobakhidze, Rusya ile ilişkilerden sorumlu özel temsilci atadı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle

Gürcistan Başbakanı İrakli Kobakhidze, Rusya'yla çatışmaların barışçıl yollarla çözülmesinin kendileri için öncelikli konulardan biri olduğunu belirtti.

Başbakan Kobakhidze, Tiflis'teki Hükümet Binası'nda düzenlediği basın toplantısında, Rusya'yla ilişkileri konusunda bir danışman atama kararı aldığını aktardı.

Gürcistan Başbakanı'nın Rusya ile İlişkilerden Sorumlu Özel Temsilcisi olarak Dışişleri Bakanı Yardımcısı Giorgi Zurabaşvili'yi atamasına karar verdiğini söyleyen Kobakhidze, ülkeler arasında sadece Cenevre Formatı'nda görüşmelerin sürdüğünü dile getirdi.

Kobakhidze, "Rusya Federasyonu ile olan çatışmanın barışçıl yollarla çözülmesi, mevcut ticari ve ekonomik ilişkilerin sürdürülmesi ile geliştirilmesi, insani konularda sürekli bir diyalog yürütülmesi, ülkemizin en önemli önceliklerinden biridir." ifadesini kullandı.

Gürcistan ile Rusya arasında diplomatik ilişkilerin mevcut olmadığını hatırlatan Kobakhidze, "Diplomatik ilişkilerin yeniden kurulmasının da kendi engelleri var, bu durum değişmedi. Bu yüzden bizim tutumumuz da değişmedi." dedi.

"Bu, son derece önemli konulardan biridir"

Kobakhidze, Gürcistan'dan tek taraflı bağımsızlığını ilan eden ve Rusya'nın desteklediği Abhazya ve Güney Osetya bölgeleri hakkında da açıklamalarda bulundu.

Söz konusu bölgelerin sözde bağımsızlığını tanımayacaklarını vurgulayan Kobakhidze, çatışmanın barışçıl yöntemlerle çözülmesi için çalıştıklarını belirtti.

Başbakan Kobakhidze, Gürcistan'ın Azerbaycan ve Ermenistan'la sınır belirleme çalışmaları için görüşmeleri sürdürdüğünü kaydederek, "Bu, son derece önemli konulardan biridir." değerlendirmesinde bulundu.

Güney Osetya ve Abhazya sorunu

Gürcistan ordusu ile Rusya'nın desteklediği Abhaz ayrılıkçıları arasında 1992-1993'te 13 ay boyunca savaş yaşanmıştı.

Rusya ile Gürcistan arasında 2008'de Güney Osetya Savaşı olarak bilinen çatışmalar çıkmış, savaşın ardından Rusya'nın desteklediği Abhazya ve Güney Osetya bölgeleri, Gürcistan'dan tek taraflı bağımsızlıklarını ilan etmişti.

Rusya, 2008'de bu iki bölgenin sözde bağımsızlığını tanımıştı. Gürcistan ise buna karşılık olarak Rusya ile diplomatik ilişkileri kesmişti. İki ülke arasında diplomatik ilişkilerin kesilmesi sonrası arabuluculuk rolünü İsviçre üstlenmişti.

Kaynak: AA