Gürcistan Başbakanı Garibaşvili İsrail'de temaslarda bulundu - Haberler

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Gürcistan Başbakanı Garibaşvili İsrail'de temaslarda bulundu

AA - Mücahit Aydemir - Güncel
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Gürcistan Başbakanı Garibaşvili İsrail'de temaslarda bulundu

İsrail Başbakanı Naftali Bennett, ülkesini ziyaret eden Gürcistan Başbakanı İrakli Garibaşvili ile bölgesel gelişmeleri ve ikili ilişkileri görüştü.

İsrail Başbakanı Naftali Bennett, ülkesini ziyaret eden Gürcistan Başbakanı İrakli Garibaşvili ile bölgesel gelişmeleri ve ikili ilişkileri görüştü.

İsrail Başbakanlık Basın Ofisinden yapılan açıklamaya göre, Bennett ve Garibaşvili, görüşmede, bölgesel sorunlar, jeopolitik değişimler ve bunların etkileri ve iki ülke arasındaki ilişkileri ele aldı.

İki lider, İsrail ve Gürcistan arasında ortak fırsatlar ile ticaret, yatırım ve tarım alanlarında iş birliğini değerlendirdi.

Toplantıya Negev ve Celile bölgesi Tarım ve Kalkınma Bakanı Oded Forer de katıldı.

AA / Mücahit Aydemir - Güncel

Togo Cumhuriyeti Naftali Bennett Gürcistan İsrail Güncel Haberler

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