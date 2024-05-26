Gürcistan Başbakanı, Avrupa Birliği üyeliği hedefini açıkladı

Gürcistan Başbakanı İrakli Kobakhidze, ülkesinin toprak bütünlüğünü sağlamak ve Abhazya ile Güney Osetya bölgelerindeki halklarla 2030'da Avrupa Birliği (AB) üyesi olmak istediğini söyledi.

Gürcistan'ın başkenti Tiflis'te cumhuriyetin 106. yıl dönümü vesilesiyle Bağımsızlık Meydanı'nda düzenlenen törene Cumhurbaşkanı Salome Zurabişvili, Başbakan Kobakhidze ile hükümet yetkilileri ve diplomatlar katıldı.

Yerel ve uluslararası basının yoğun ilgili gösterdiği törende milli marşın okunmasının ardından Başbakan Kobakhidze, yaptığı konuşmada, 1991'de bağımsızlığına kavuşan Gürcistan'da iç savaş yaşandığını hatırlattı.

Hükümet olarak ülkenin egemenliğini kararlı şekilde korumaya devam edeceklerini vurgulayan Kobakhidze, "Gürcistan'ın yakın tarihi ve modern dünyadaki mevcut süreçler, egemenliğin, ülke güvenliğinin en etkili garantisi olduğunu bize açıkça göstermiştir." dedi.

Gürcistan'dan tek taraflı bağımsızlıklarını ilan eden Abhazya ve Güney Osetya bölgelerine dikkati çeken Kobakhidze, ülke topraklarının yüzde 20'sinin işgal altında olduğunu söyledi, Abhazya ve Güney Osetya halkına birlik ve beraberlik çağrısında bulundu.

Gürcistan'ın 1991'den beri yaşadığı süreçlere değinen Kobakhidze, şunları kaydetti:

"Bizim için 'vadedilmiş topraklar' yani hayalimiz Gürcistan'ın bağımsızlığının yeniden kazanılmasının 40. yıl dönümü olan 2030'da, Abhaz ve (Güney) Osetyalı kardeşlerimizle birlikte birleşik ve güçlü bir Gürcistan'da yaşamaktır. Birleşik ve güçlü bir Gürcistan, 2030'da Avrupa ailesinin tam teşekküllü bir üyesi olmalıdır."

"Öncelikle Avrupa yolumuzu kurtarmak, bu çözümün temel taşıdır"

Cumhurbaşkanı Zurabişvili de ülkesinin bugüne kadar toprak bütünlüğü sorunu yaşadığını söyledi.

Rusya'nın, Gürcistan'ın topraklarını işgal altında tuttuğunu kaydeden Zurabişvili, ülkelerinin bağımsızlığını güçlendirmek için çaba sarf etmeyi sürdürmeleri gerektiğini vurguladı.

Gürcistan'ın Rusya'nın gölgesinde yaşadığı algısının yıkılması için ABD ve Avrupa ülkeleriyle işbirliğinin güçlendirilmesi gerektiğini belirten Zurabişvili, "Öncelikle Avrupa yolumuzu kurtarmak, bu çözümün temel taşıdır." dedi.

Gürcistan Demokratik Cumhuriyeti'nin 1918'de kurulduğunu ve sonrasında Sovyetler Birliği'nin dağılmasıyla ülkesinin 1991'de yeniden bağımsızlığını ilan ettiğini hatırlatan Zurabişvili, ülkesinde Rus işgalinin sona ermesinin tek yolunun AB ile entegrasyondan geçtiğini savundu.

Özgürlük Meydanı'ndaki program, askerlerin geçit töreni ve savaş uçakları ile helikopterlerin uçuşlarıyla sona erdi.