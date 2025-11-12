Gürcistan-Azerbaycan Sınırında Düşen Uçakta Pilot Şehit Oldu
Gürcistan-Azerbaycan sınırında düşen C130 tipi askeri kargo uçağında bulunan Hava Pilot Binbaşı Serdar Uslu'nun şehadet haberi, Kayseri'deki ailesine ulaştırıldı. Aile, taziye ziyaretleriyle karşılandı.
Askeri yetkililer, 39 yaşındaki Uslu'nun merkez Kocasinan ilçesi Sahabiye Mahallesi'ndeki evinde eşi Göknur Uslu'ya sağlık ekipleri eşliğinde şehadet haberini verdi.
Haberin ardından şehidin evinin bulunduğu apartmanın girişine Türk bayrağı asıldı.
Ailenin yakınları ve komşuları, taziye ziyaretinde bulundu.
Şehidin 3 yıl önce evlendiği öğrenildi.
