Gürcistan-Azerbaycan Sınırında Askeri Kargo Uçağı Düştü
Milli Savunma Bakanlığı, Gürcistan-Azerbaycan sınırında düşen askeri kargo uçağının enkazına ulaşıldığını ve düşme sebebinin detaylı inceleme ile belirleneceğini açıkladı.
Milli Savunma Bakanlığı, Gürcistan- Azerbaycan sınırında düşen askeri kargo uçağının enkazına ulaşıldığını, uçağın düşme sebebinin kaza kırım ekibi tarafından yapılacak detaylı inceleme sonucunda belirleneceğini bildirdi.
Bakanlıktan yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:
"Gürcistan arama kurtarma ekipleri saat 17.00'de uçağın enkazına ulaşmıştır. Enkaz, kaza kırım ekiplerimizin incelemesi maksadıyla emniyete alınmıştır. Kaza kırım ekibimiz bölgeye intikal etmektedir. Uçağın düşme sebebi uçak enkazında kaza kırım ekibimiz tarafından yapılacak detaylı inceleme sonucunda belirlenecektir."
Kaynak: AA / Sefa Bilgitekin - Güncel