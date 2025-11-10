Haberler

Gürcistan Ankara Büyükelçisi Kalandia, Düzce'de Ziyaretler Gerçekleştirdi

Güncelleme:
Gürcistan'ın Ankara Büyükelçisi Archil Kalandia, Düzce'de Vali, Belediye Başkanı ve Üniversite Rektörü ile önemli görüşmeler yaptı. Gürcü Kültür Derneği'nde de vatandaşlarla bir araya gelerek, iki ülke arasındaki kültürel bağların güçlendirilmesine vurgu yaptı.

Gürcistan'ın Ankara Büyükelçisi Archil Kalandia, Düzce'de bir dizi ziyaret gerçekleştirdi.

Düzce Gürcü Kültür Derneğinin davetiyle kente gelen Kalandia, ilk olarak Düzce Valisi Selçuk Aslan'ı makamında ziyaret etti.

Düzce Belediye Başkanı Faruk Özlü ile görüşen Kalandia, daha sonra Düzce Üniversitesi (DÜ) Rektörü Prof. Dr. Nedim Sözbir ile bir araya geldi.

DÜ Fen Edebiyat Fakültesi Gürcü Dili ve Edebiyatı Bölümü'nü gezen Kalandia, son olarak Düzce Gürcü Kültür Derneğinde Gürcü kökenli vatandaşlarla sohbet etti.

Kalandia, AA muhabirine, Düzce'ye ilk kez geldiğini belirterek, şunları söyledi:

"Burada çok verimli ve anlamlı görüşmeler yaptık. Düzce Valisi, Belediye Başkanı ve Düzce Üniversitesi Rektörü ile bir araya geldik. Onlardan çok güzel, faydalı bilgiler aldım. Düzce Üniversitesinin bölümlerini gezdim. En önemlisi Gürcü Dili ve Edebiyatı Bölümü'nü ziyaret ettim."

Türkiye'de faaliyet gösteren Gürcü kültür derneklerine sağladıkları desteklerden dolayı Türkiye Cumhuriyeti hükümetine teşekkür eden Kalandia, "Bu derneklerdeki Gürcü asıllı dostlarımız, Gürcistan ile Türkiye arasında önemli köprü vazifesi üstlenmekteler." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA / Göksel Cüneyt İğde - Güncel


