Gürcistan: Orta Doğu'da devam eden çatışmaları derin endişeyle takip ediyoruz

Gürcistan hükümetinin, ABD ve İsrail'in İran'a yönelik başlattığı saldırılardan sonra bölgede başlayan çatışmaları derin endişeyle takip ettiği bildirildi.

Gürcistan Başbakanlığınca yapılan yazılı açıklamada, ABD- İsrail saldırıları ile İran'ın misillemeleri değerlendirildi.

Gürcistan'ın, bölgede yaşanan çatışmaları yakından takip ettiği belirtilen açıklamada, "Gürcistan hükümeti, Orta Doğu'da devam eden ve bölgedeki tüm ülkelerin güvenliğini ve refahını tehdit eden çatışmaları derin bir endişeyle takip ediyor." ifadesi kullanıldı.

Açıklamada, karşılıklı saldırılar sonucu hayatı kaybedenler için İran ve İsrail halkına yönelik taziyede bulunularak, "İran halkına ve İran İslam Cumhuriyeti'ne başsağlığı dileklerimizi iletiyoruz. Devam eden çatışmalarda, yüce lider, diğer siyasi liderler, birçok masum insan ve onlarca çocuk da dahil olmak üzere en çok sayıda insan hayatını kaybetmiştir. Dost Yahudi halkımıza ve İsrail'e de çatışmalar sonucu yaşanan sivil kayıpları için başsağlığı dileklerimizi iletiyoruz." denildi.

Gürcistan'ın Körfez ülkeleri ile dayanışma içinde bulunduğu vurgulanan açıklamada, "Orta Doğu'da yakın gelecekte barışın yeniden sağlanmasını, bunun için askeri müdahalelerin yerini diplomasi ve siyasi diyaloğun almasını umuyoruz. Gürcistan hükümeti, bölgedeki vatandaşlarımızın güvenliğini sağlamak ve çıkarlarını korumak için gerekli tüm önlemleri alacak." ifadesine yer verildi.

?ABD-İsrail'in İran'a saldırıları

İsrail ve ABD, Tahran ile Washington yönetimleri arasında müzakereler sürerken 28 Şubat'ta İran'a askeri saldırı başlattı.

İran da İsrail'in yanı sıra ABD üslerinin bulunduğu Katar, Birleşik Arap Emirlikleri ve Bahreyn başta olmak üzere bazı bölge ülkelerinde belirlediği hedeflere saldırılarla karşılık verdi.

ABD-İsrail saldırılarında İran lideri Ayetullah Ali Hamaney'in yanı sıra çok sayıda üst düzey yetkili öldü.

İran Kızılayı, ülkeye yönelik bombardımanlarda 201 kişinin hayatını kaybettiğini, 747 kişinin yaralandığını duyurdu.