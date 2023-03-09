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Gürcistan'a kaçarken yakalanan sanığa 3 kişinin öldürülmesiyle ilgili müebbet ve 46 yıl 8 ay hapis cezası

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Gürcistan'a kaçarken yakalanan sanığa 3 kişinin öldürülmesiyle ilgili müebbet ve 46 yıl 8 ay hapis cezası

Kayseri'de 4 kişinin öldürülmesine ilişkin yargılanan, Gürcistan'a kaçmak üzereyken yakalanan sanık, müebbet ve 46 yıl 8 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Kayseri'de 4 kişinin öldürülmesine ilişkin yargılanan, Gürcistan'a kaçmak üzereyken yakalanan sanık, müebbet ve 46 yıl 8 ay hapis cezasına çarptırıldı.

3. Ağır Ceza Mahkemesinde bugün görülecek karar duruşması öncesi tutuksuz sanık H.D.G'nin yasa dışı yollardan Gürcistan'ın Batum kentine kaçacağını tespit eden İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Artvin'in Hopa ilçesinde görevlendirildi.

5 gün süren fiziki takip sonucu sanık, Artvin'in Borçka ilçesindeki dağlık alanda Gürcistan'a kaçmak üzereyken yakalandı.

2005'te Soner Polat, Mustafa Kaan ve Zekeriya Şahin ile 2014 yılında Mustafa Esen'in öldürülmesine ilişkin daha önce yargılandığı davada beraat eden H.D.G, itiraz üzerine Yargıtayın bozma ilamının ardından 3. Ağır Ceza Mahkemesinde yeniden hakim karşısına çıktı.

Duruşma savcısı, sanığın Esen, Kaan ve Şahin'i "kasten öldürdüğü" iddiasıyla cezalandırılmasını istedi.

Sanık H.D.G, savunmasında maktuller ve öldürenleri tanımadığını, suçsuz olduğunu öne sürerek, beraatini ve tahliyesini talep etti.

Mahkeme heyeti, sanık H.D.G'ye Esen'i "kasten öldürmek"ten müebbet, Kaan ve Şahin'i "kasten öldürmek"ten de 46 yıl 8 ay hapis cezası verdi.

Heyet, Polat'ın öldürülmesine ilişkin sanığın delil yetersizliğinden beraatine hükmetti.

Kaynak: AA / Güncel

Emniyet Müdürlüğü Gürcistan Kayseri Artvin Güncel Haberler

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