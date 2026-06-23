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Gurbetçiler ana vatana kavuşmanın mutluluğunu yaşıyor

Gurbetçiler ana vatana kavuşmanın mutluluğunu yaşıyor
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Avrupa'da yaşayan gurbetçiler, yıllık izinlerini Türkiye'de geçirmek için Kapıkule Sınır Kapısı'ndan yurda giriş yapıyor. Memleket özlemi ve vatan hasretiyle dolu duygusal anlar yaşanıyor.

Avrupa'nın çeşitli ülkelerinde yaşayan gurbetçilerin yıllık izinlerini Türkiye'de geçirmek üzere yurda gelişleri sürüyor.

Yıllık izinlerini memleketlerinde geçirmek isteyen gurbetçiler, Kapıkule Sınır Kapısı'ndaki işlemlerinin ardından Türkiye'nin farklı illerine doğru yola çıkıyor.

Avusturya'nın başkenti Viyana'dan Kırşehir'e giden Suat Lafçı, memleket hasretini gidermek için Türkiye'ye geldiklerini söyledi.

Yıllardır gurbette yaşadıklarını belirten Lafçı, memleket özleminin hiç dinmediğini ifade etti.

Gurbet hayatının zorluklarına değinen Lafçı, "Eş dosttan, akrabalardan uzak kalıyoruz. Düğünler, cenazeler oluyor, her zaman gelemiyoruz. Hep bir özlem ve hasret var. Memleketimizin ve toprağımızın kıymeti çok farklı. 34 yıldır Viyana'da yaşıyorum. Zamanında gittik ama şimdi memleketimizin değerini daha iyi anlıyoruz." diye konuştu.

Uzun yolculuğun ardından Edirne'de bir gün dinleneceklerini anlatan Lafçı, Selimiye Camisi'ni ziyaret edip tava ciğer yiyeceklerini söyledi.

Eşi Zeynep Lafçı da Kırşehir'i çok özlediğini belirterek, Türkiye'ye geldiklerinde kendilerini huzurlu ve güvende hissettiklerini dile getirdi.

Almanya'dan gelen Süleyman Kösem ise yurda kavuşmanın mutluluğunu yaşadıklarını anlattı.

Sınır kapısında Türk bayrağını görünce duygulandıklarını ifade eden Kösem, "55 yıldır Almanya'dayım. Emekli olduktan sonra Türkiye'ye daha sık gelmeye başladık. Bir gurbetçi en çok vatanını özler." dedi.

Eşi Asiye Kösem de Türkiye'yi ve yakınlarını çok özlediklerini belirterek, tatil süresince aile ve dost ziyaretleri yapacaklarını kaydetti.

Kaynak: AA / Cihan Demirci
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