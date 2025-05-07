Gurbetçilerin Bağışlarıyla Engellilere Destek

Gurbetçilerin desteğiyle satın alınan akülü araçlar, tekerlekli sandalyeler ve koltuk değnekleri, Kayseri'nin Bünyan ilçesinde ihtiyaç sahibi engellilere törenle teslim edildi.

Almanya, Belçika, Hollanda ve Avusturya'da gurbetçi vatandaşların kurduğu dernekler, ihtiyaç sahiplerine ulaştırılmak üzere 50 akülü araç, 70 tekerlekli sandalye ve 50 koltuk değneği bağışında bulundu.

Bünyan Belediye Başkanı Selahattin Metin'in öncülüğünde başlatılan bağış kampanyası kapsamında yurt dışından getirilen malzemelerin dağıtımı için Bünyan Kadın ve Gençlik Merkezi'nde tören düzenlendi.

Metin, törende, üretken ve sosyal belediyecilik alanında projeler üretmeye çalıştıklarını, ilçeyi en güzel şekilde temsil ettiklerini söyledi.

Bağış kampanyasına katılan hayırseverlere teşekkür eden Metin, yapılan desteklerin vatandaşların hayatlarına dokunduğunu ifade etti.

Konuşmaların ardından belirlenen ihtiyaç sahiplerine akülü araç, tekerlekli sandalye ve koltuk değnekleri dağıtıldı.

Programa, Metin'in yanı sıra Bünyan Kaymakamı Turgut Gülen, AK Parti İl Başkanı Hüseyin Okandan, MHP İl Başkanı Enes Ertuğrul Kalın, ilçe protokolü ve vatandaşlar katıldı.