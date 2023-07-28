Gurbetçiler Kara Yoluyla Ülkeye Giriş Yapıyor

EDİRNE'den Bulgaristan ve Yunanistan'a açılan sınır kapılarından gurbetçilerin kara yolu ile ülkeye girişleri sürüyor. Son 1 ayda 5 sınır kapısından 323 bin 600 araç ile 1 milyon 300 bin gurbetçi ülkeye giriş yaptı. Gurbetçilerin yoğun olarak Kapıkule Sınır Kapısı'nı tercih ettiği görüldü.

EDİRNE'den Bulgaristan ve Yunanistan'a açılan sınır kapılarından gurbetçilerin kara yolu ile ülkeye girişleri sürüyor. Trakya Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğü verilerine göre; son 1 ayda 5 sınır kapısından 323 bin 600 araç ile 1 milyon 300 bin gurbetçi ülkeye giriş yaptı.

Avrupa'nın çeşitli ülkelerinde yaşayan ve yaz tatilinde aileleri ile Türkiye'ye gelmek için araçlarıyla yola çıkan gurbetçilerin ülkeye girişleri sürüyor. Trakya Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğü verilerine göre; son 1 ayda 323 bin 600 araç ile başta Bulgaristan'a açılan Kapıkule, Hamzabeyli ve Dereköy sınır kapıları ile Yunanistan'a açılan İpsala ve Pazarkule sınır kapılarından toplam 1 milyon 300 bin gurbetçi ülkeye giriş yaptı. Geçen yıl aynı tarihlerde bu kapılardan 77 bin 439 araç ile 1 milyon 203 bin 713 gurbetçi ülkeye gelmişti. Geçen yıla göre, gurbetçi gelişinde bu yıl 100 bin kişilik bir artış olduğu görüldü.

?Fransa'nın Paris şehrinden gelen Mehmet Katarcı da uçak biletlerinin pahalı olmasından şikayet etti. Bir kişinin uçak bileti parası karşılığında kara yoluyla yolculuğunda 4 kişilik ailesini getirdiğini söyleyen Katarcı, "Uçak biletleri pahalı, araç imkanı daha karlı oluyor. Uçakla gelmek kişi başı 700 -750 euro, arabayla taş çatlasın 500 euro ile gelebiliyoruz. 4 kişilik bir aile için bu rakamlar fazla geliyor. O yüzden araçla geliyoruz" diye konuştu. Belçika'dan gelen Gülistan Kaplan ise "Tatilimizi Tekirdağ'da geçireceğiz. Yollar çok güzel, rahat geldik. Sınır kapıları açıktı, yollarda baya gelen var" dedi.