Güngören'de yanan odun parçalarıyla duvara yazı yazıp iş yerine attılar

GÜNGÖREN'de 3 kişi, ellerindeki yanan odun parçalarıyla iş yerinin duvarına yazı yazdı. Daha sonra odun parçalarını mobilya atölyesine atan şüpheliler, hızla olay yerinden kaçtı. İş yeri çalışanlarının müdahalesiyle yangın büyümeden söndürülürken o anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, 22 Nisan Çarşamba günü saat 20.30 sıralarında Gençosman Mahallesi Koray Sokak'ta bulunan mobilya atölyesinde meydana geldi. İddiaya göre, sokakta ateş yakan 3 kişiden 2'si, bir süre sonra yanan odun parçalarını ellerine alarak iş yerinin duvarına yazı yazdı. Şüpheliler daha sonra ellerindeki yanan odun parçalarını iş yerinin içerisine atarak olay yerinden kaçtı. Dükkan içerisindeki yanan odun parçalarını fark eden çalışanlar, yangına hemen müdahale ederek alevleri büyümeden söndürdü. Olayda can kaybı ya da yaralanma yaşanmazken, iş yerinde maddi hasar oluşmadı. Öte yandan, 3 gencin yanan odun parçalarıyla duvara yazı yazdığı ve parçaları iş yerine atarak kaçtığı anlar, güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı..

'ÇOCUKLARIN BUNU KUNDAKLAMA NİYETİYLE YAPMADIKLARI BELLİ'

İş yeri sahibi Ahmet Açıkgöz, "Ofiste arkadaşlarla toplantı yapıyorduk, içeriye yanan odun parçaları atıldı. Dışarı çıktığımızda kimse yoktu. Olayı kamera kayıtlarından inceledim. Sokağın sonunda yakılan ateşteki odun parçalarını alıp, duvara yazı yazdıktan sonra parçayı içeri atıyorlar. Yanan odun parçasına hemen müdahale ettik, söndürüp çöpe attık. Aileler çocuklarına sahip çıksınlar. Eğitim verilmesi gerekiyor. Son dönemde, 8 ile 18 yaş arasındaki çocuklarda ciddi bozulmalar var. Aileler üstüne düşen görevi yaparlar. Çocuklarda da inşallah bu videoyu izleyip pişman olurlar. Gençler bunu bir şey zannediyorlar. Herşey eğitimden geçiyor. Ailelerine ahlak çerçevesinde herşeyi öğretmelerini öneriyorum. Çocukların bunu kundaklama niyetiyle yapmadıkları belli. Genç çocuklar, inşallah düzelirler" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
