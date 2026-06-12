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Güngören'de uyuşturucu operasyonu: 9 gözaltı

Güngören'de uyuşturucu operasyonu: 9 gözaltı
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İstanbul Güngören'de uyuşturucu imal ve ticareti yaptığı belirlenen şüphelilere yönelik düzenlenen operasyonlarda 9 kişi gözaltına alındı. Aramalarda 247 bin 500 adet sentetik ecza, hammadde ve üretim makineleri ele geçirildi.

GÜNGÖREN'de uyuşturucu ticareti yaptıkları belirlenen şüphelilere yönelik düzenlenen operasyonda 9 kişi gözaltına alındı. Operasyonlarda yapılan aramalarda 247 bin 500 adet sentetik ecza ile üretimde kullanılan hammadde, çeşitli materyaller ve makineler ele geçirildi.

İstanbul emniyeti Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen çalışmalar kapsamında Güngören'de 'Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmal ve Ticareti' yaptığı tespit edilen şüphelilere yönelik operasyon düzenledi. 20 Nisan'da gerçekleştirilen ilk operasyonda 2 şüpheli yakalanırken, evlerde yapılan aramalarda 247 bin 500 adet sentetik ecza ile uyuşturucu üretiminde kullanılan hammadde, çeşitli materyaller ve makineler ele geçirildi. Soruşturmanın devamında elde edilen bilgiler doğrultusunda bu sabah belirlenen adreslere yönelik yeni bir operasyon gerçekleştirildi. Operasyonda 7 şüpheli daha yakalanarak gözaltına alındı. Böylece operasyon kapsamında gözaltına alınan şüpheli sayısı 9'a yükseldi. Şüphelilerle ilgili tahkikat işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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Yorumlar (3)

Haber YorumlarıSibel Kursun:

güzel operasyon ama Avrupa'da bunu yapınca hemen mahkemede bitiriyolar bizde hep soruşturma sürüyo

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Haber YorumlarıLevent Toy:

iyi de görün işte modern dönemde insanlar hep kısayoldan para kazanmak istiyo eskiden böyle bir şey yoktu ya halkın ahlakı değişti tamamen

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Haber YorumlarıHasan Önemli:

ya bu işler hiç bitmez mi artık İstanbul'da böyle şeyler her gün oluyo

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