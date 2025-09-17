Güngören'de Bıçaklı Kavga: Hamile Eşini Darp Eden Şahıs Gözaltına Alındı

GÜNGÖREN'de sokak ortasında hamile eşini darbeden Haşimcan K., kendisini uyarak komşusu Erkan Gurbetoğlu'nu çıkan kavgada bıçakladı. Ağır yaralı olarak hastaneye götürülen Gurbetoğlu, ameliyatın ardından hayati tehlikeyi atlattı. Gurbetoğlu, "Bana 'Sen kim oluyorsun, neden karışıyorsun, sen karışamazsın' diyerek saldırdılar. 2 kişi beni tutup darbederken diğeri de bıçakla akciğerimi 3 defa bıçakladı. 2-3 tane de bacaklarımdan bıçakladı. Saldırganlar polis merkezinden serbest bırakılmışlar, sonradan Adalet Bakanlığı konuya müdahil olmuş. Serbest bırakılanlar tekrar gözaltına alınmış" dedi.

Olay, 14 Eylül'de saat 21.30 sıralarında Akıncılar Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; oğluyla birlikte evinin bulunduğu sokağa gelen Erkan Gurbetoğlu, komşusu Haşimcan K.'nın hamile olduğu öğrenilen eşini darbettiğini gördü. Komşusunu uyaran Gurbetoğlu ile Haşimcan K. arasında tartışma çıktı. Haşimcan K.'nın babası Tuncay K. ve bir kişinin daha dahil olmasıyla tartışma kavgaya dönüştü. Bu sırada yanında bulunan bıçağı çıkaran Haşimcan K., Erkan Gurbetoğlu'nun vücudunun çeşitli yerlerinden bıçakladı. Gurbetoğlu aldığı bıçak darbeleriyle yere yığılırken şüpheliler olay yerinden kaçtı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri ağır yaralı Erkan Gurbetoğlu'nu Bağcılar Eğitim ve Araştırma Hastanesine götürdü. Gurbetoğlu, geçirdiği ameliyatın ardından hayati tehlikeyi atlattı. Gözaltına alındıktan sonra emniyetten serbest bırakılan 3 şüpheli hakkında yeniden gözaltı kararı çıkarıldığı öğrenildi.

'GÖRDÜĞÜMÜZ ANDA MÜDAHALE ETMEYE ÇALIŞTIK'

Bıçaklı saldırıya uğrayan Erkan Gurbetoğlu, "Pazar günü 14 yaşındaki oğlumla akşam eve gidiyordum. Sokakta bizim komşumuz olan kişi eşini küfür ve hakaret ederek darbediyordu. Sonradan öğrendik ki eşi de hamileymiş. 'Napıyorsun sen' diyerek müdahale ettim. 'Sen kim oluyorsun, neden karışıyorsun, sen karışamazsın' diyerek bana saldırdılar. Boğuşma esnasında 2 kişi beni tutup darbederken diğeri de bıçakla akciğerimi 3 defa bıçakladı. 2-3 tane de bacaklarımdan bıçakladı. Olay adli makamlara intikal etti. Biz şikayetçi olduk, onlar da bizden şikayetçi oldu. Onlara bıçak çektiğimi, onlara bıçakla saldırdığımı söyleyip yalan beyanda bulunmuşlar. Bunlar polis merkezinden serbest bırakılmışlar, sonradan Adalet Bakanlığı konuya müdahil olmuş. Serbest bırakılanlar tekrar gözaltına alınmış. Bunların kavgaları sürekli oluyordu. Dayanamadık tabi. Gördüğümüz anda müdahale etmeye çalıştık" dedi.