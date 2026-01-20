Haberler

Güngören'de öldürülen Atlas Çağlayan'la ilgili provokatif paylaşım yapan 1 şüpheli tutuklandı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Güngören'de bıçaklanarak hayatını kaybeden 17 yaşındaki Atlas Çağlayan'la ilgili yapılan provokatif sosyal medya paylaşımlarına yönelik 1 şüpheli tutuklandı, diğerleri hakkında adli kontrol kararı verildi. Olay, 'yan baktın' tartışması yüzünden meydana geldi.

Güngören'de çıkan kavgada bıçaklanarak hayatını kaybeden 17 yaşındaki Atlas Çağlayan'la ilgili sosyal medyada yapılan provokatif paylaşımlara ilişkin gözaltına alınan 1 şüpheli tutuklandı, 1 şüpheli hakkında ise adli kontrol hükümleri uygulandı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin, Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu koordinesinde Güngören'de 14 Ocak'ta öldürülen 2009 doğumlu Atlas Çağlayan ile ilgili sosyal medya hesaplarından provokatif paylaşım yapan şüphelilerle ilgili çalışmaları devam ediyor.

Çalışmalarda, il dışından bu tür paylaşımlar yaptıkları tespit edilen 3 zanlı gözaltına alındı.

Ekiplerin çalışmalarının devamında, il dışında paylaşım yaptığı tespit edilen 1 zanlı daha yakalandı.

Paylaşımlar nedeniyle Adana'da yakalanan 2 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Savcılıkta ifadeleri Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla alınan 2 şüpheli, sulh ceza hakimliğine gönderildi.

Hakimlik, şüphelilerden birinin tutuklanmasına, diğeri hakkında ise adli kontrol hükümleri uygulanmasına karar verdi.

Bir şüphelinin ise emniyetteki işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.

Olay

Mehmet Nesih Özmen Mahallesi'nde bir baklavacı önünde, 14 Ocak'ta, birbirini daha önceden tanımayan Atlas Çağlayan ve E.Ç. (15) arasında "yan baktın" tartışması nedeniyle kavga çıkmıştı.

Kavgada E.Ç, "sustalı" diye tabir edilen bıçakla Atlas Çağlayan'ı yaralamış, Bağcılar Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Çağlayan, müdahaleye rağmen kurtarılamamıştı.

Polis ekipleri, E.Ç. ve arkadaşlarını, olayda kullanılan bıçakla yakalayarak ifadelerini almak üzere emniyete götürmüştü.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 18 yaşından küçük şüpheli E.Ç, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklanmıştı.

Yine provokatif paylaşım yapan 6 zanlı yakalanmış, 3'ü emniyetteki işlemlerinin ardından savcılık talimatıyla serbest bırakılmış, A.E, Y.T ile S.T. ise çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklanmıştı.

Kaynak: AA / Mikail Bıyıklı - Güncel
ABD, Suriye'de YPG ile ortaklığını resmen bitirdi

ABD'den tarihi açıklama! YPG resmen yapayalnız kaldı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Rus Kadın, Müslüman olup Fatiha'yı okudu

Müslüman olup Fatiha'yı okudu
DEM Parti'den Bahçeli'nin sözlerine çok sert yanıt: SDG bal gibi Kürtleri temsil ediyor

Bakırhan'dan Bahçeli'ye ağır yanıt: Sana mı soracağız?
Gözünün yaşına bakmadı! Başbakan Yardımcısı'nı yetersiz olduğu gerekçesiyle görevden aldı

Fabrika ziyaretinde deliye döndü! Üst düzey ismin ipini orada çekti
Kayserili iş adamına uyuşturucu üretiminden 25 yıl hapis cezası

Uyuşturucu soruşturmasında 25 yıl ceza! Kimliği şoke etti
Rus Kadın, Müslüman olup Fatiha'yı okudu

Müslüman olup Fatiha'yı okudu
Kaynanasının hamile olduğunu öğrendi, sonrasında olanlar daha bomba

Kaynanasının hamile olduğunu öğrendi, sonrasında olanlar bomba
Dev marka piyasadan resmen çekildi! Artık telefon üretmeyecekler

Dev marka piyasadan resmen çekildi! Artık telefon üretmeyecekler