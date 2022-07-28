Güngören Belediyesi 288 aileye bebek arabası dağıttı

Güngören Belediyesi, ilk kez çocuk sahibi olan 288 aileye bebek arabası dağıttı.

Belediye Başkanı Bünyamin Demir ile ailelerin katılımıyla Güngören Belediyesi Kültür Merkezi'nde tören düzenlendi.

Törende, ilk kez çocuk sahibi aileler, uzman klinik psikolog Derya Büşra Çiçek tarafından "ebeveynlik yolculuğu" isimli bilgilendirme yapıldı.

Güngören Belediye Başkanı Demir, daha sonra belediyeye ilk başvuran 4 aileye bebek arabalarını teslim etti.

Diğer aileler isimleri tek tek okunmasının ardından bebek arabalarını yetkililerden aldı.

"Anne olmak çok kutsal bir şey"

Demir, toplantının ardından basın mensuplarına yaptığı açıklamada, Güngören'de ilk kez anne olacak kadınlara vermek üzere bebek arabası kampanyası başlattıklarını söyledi.

Kampanyayı her yıl devam ettireceklerini ifade eden Demir, "Anne olmak çok kutsal bir şey. İlk bebeğini kucağına almak anneler için çok anlamlı. Biz de belediye olarak ailelerimizin bu anlamlı gününde yanında olmak istedik. Ailelerimize hem destek olmak hem de belediyemizce bir hatıra olsun istedik." dedi.