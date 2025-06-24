Güneysınır'da Lavanta Bahçesi Ziyarete Açıldı

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Konya'nın Güneysınır ilçesinde, 160 bin metrekarelik alan üzerine kurulu lavanta bahçesi, ziyaretçilerin ilgisini çekiyor. Doğa tutkunları ve fotoğraf meraklıları için eşsiz bir mekan sunuyor.

Konya'nın Güneysınır ilçesinde 160 bin metrekarelik arazi üzerine kurulan Güneysınır Belediyesi Lavanta Bahçesi ziyarete açıldı.

Konya'ya 75, Karaman'a ise 50 kilometre mesafede şehirlerarası yol güzergahında bulunan lavanta bahçesi ziyaretçilerden büyük ilgi görüyor.

Çeşitli dekorlarla süslenmiş lavanta bahçesi fotoğraf ve doğa tutkunlarının büyük ilgisini çekiyor. İlçede aynı zamanda Lavanta Damıtma Tesisi de bulunuyor.

Güneysınır Belediye Başkanı Ahmet Demir, "Bugünlerde Güneysınır'ımız mora büründü. Eşsiz manzarası ve büyüleyici güzelliğiyle lavanta bahçelerimizi ve doğal güzelliklerimizi herkesin görmesini arzuluyoruz. Doğa, huzur ve mis gibi lavanta kokusunu hissetmek için herkesi Güneysınır'a bekliyoruz." dedi.

Kaynak: AA / Süleyman Aslan - Güncel
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