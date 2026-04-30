Güneydoğu'da Siber Vatan Programı ile "beyaz şapkalı" hackerlar yetişiyor

FECRİ BARLIK/HALİL İBRAHİM SİNCAR - Sanayi ve Teknoloji Bakanlığına bağlı Dicle Kalkınma Ajansı (DİKA) desteğiyle "siber vatan"ın muhafızları yetiştiriliyor.

DİKA, Siirt Üniversitesi (SİÜ) ve Batman Üniversitesi (BATÜ) işbirliğiyle hayata geçirilen "Siber Vatan Programı" kapsamında Siirt, Batman, Mardin ve Şırnak'ta üniversite öğrencilerine siber güvenlik eğitimleri veriliyor.

Bu kapsamda SİÜ Mühendislik Fakültesi Bilgisayar Laboratuvarı'ndaki eğitimlerde katılımcılara siber saldırı ve savunma teknikleri, web güvenliği, şifreleme yöntemleri, siber olay analizleri ve etik hacker prensipleri öğretiliyor.

Gençlerin siber güvenlik alanındaki becerilerini keşfetmesi, geliştirmesi ve geleceğin siber güvenlik uzmanları olabilmelerini amaçlayan programda, siber saldırı ve kötü amaçlı yazılımlara karşı iyi niyetli siber güvenlik uzmanı olan "beyaz şapkalı" hackerların yetiştirilmesi hedefleniyor.

Risklerin bertaraf edilmesi hedefleniyor

DİKA Genel Sekreteri Aykut Aniç, AA muhabirine, istihdama katkı ve tersine göçün sağlandığı programlarla gençlere temas etmenin mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.

"Siber Vatan Programı" ile de ülkenin siber güvenlik uzmanlarını yetiştirmenin yanı sıra genç girişimcilere katkı sağlamayı amaçladıklarını dile getiren Aniç, program kapsamında daha önce pilot uygulama olarak Batman'da verdikleri eğitimlerde 40 kişinin mezun edildiğini belirtti.

Bu yıl da Siirt ve Batman'da toplam 80 kişinin eğitimlerinin sürdüğünü bildiren Aniç, Mardin ve Şırnak'taki öğrencilerin de Siirt ve Batman'daki eğitimlere katıldığını, eğitimleri tamamlayanların Türkiye'deki yarı final ve finallere katılacağını anlattı.

Aniç, programın dijital alanın daha güvende olmasına katkı sağlayacağını vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Programın temel amacı siber güvenlik alanında uzman yetiştirerek ülkemizin bu alandaki açığını gidermek, genç işsizliğine katkı sağlamak ve siber güvenlik alanında yeni girişimlerin kurulmasına destek sağlamak. Siber güvenlik, özellikle sosyal medyanın gelişmesi ve dijital verilerin yaygınlaşmasıyla önem kazanan bir alan haline geldi. Burada bu işin kötü kullanımlarının sebep verebileceği ciddi bir risk var. 'Siber Vatan Programı' da bu riskin bertaraf edilerek adayların zamanında müdahale ve riski bertaraf eden kişiler haline gelmesine, bu alanda ülkemizin mücadelesine katkı sağlayacak kişiler haline gelmesine katkı sağlayan bir program oldu."

"Amacımız ülkemize insan kaynağı olabilecek neferler yetiştirmek"

Siber Güvenlik Uzmanı Resul Çelik de katılımcılara siber güvenlik farkındalık eğitimlerini verdiğini söyledi.

Siber saldırıların boyutunun dijitalleşen dünyada cihaz sayısının artmasından dolayı artış gösterdiğine dikkati çeken Çelik, şunları aktardı:

"Evimizdeki internet modemlerinden tutun akıllı cihazlara kadar hangisinin rahat bir şekilde aslında kolaylıkla hacklenebildiğini burada çeşitli laboratuvar ortamlarında gösterdik. Katılımcılara kendilerini nasıl koruyabileceği, çevrelerini nasıl bilgilendirebileceği gibi konularda eğitim verdik. Siber güvenlik büyüyen bir sektör. Yapay zekanın da işin içine dahil olmasıyla bu iş daha da şiddetlenerek artıyor. Burada amacımız ülkemize insan kaynağı olabilecek neferler yetiştirmek."

"Günümüzde artık her şey dijitalleşiyor ve buna ayak uydurmamız lazım"

SİÜ Mühendislik Fakültesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü öğrencisi Merve Türkoğlu da bu eğitim sayesinde siber güvenliğin öneminin bir kez daha anlaşıldığını belirtti.

Program sayesinde aynı zamanda iş hayatına da hazırlandıklarını dile getiren Türkoğlu, "Savaşlara karşı bir savunma sağlıyorsak aynı zamanda siber alanda da bir savunma sağlamamız gerekiyor. Bu konuda beyaz şapkalı hacker eğitimi alıyoruz ve siber vatanımızı korumak için bir nevi hazırlık yapıyoruz." ifadelerini kullandı.

SİÜ Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu Özel Güvenlik ve Koruma Programı öğrencisi Mahmut Ay da farklı bölümde okumasına rağmen çok ilgisini çeken siber güvenlikle ilgili eğitim aldığını anlatarak, ülkenin bu alandaki korunmasında görev alma fırsatı elde ettiklerini kaydetti.

Mardin Artuklu Üniversitesi (MAÜ) Bilgisayar Mühendisliği Bölümü öğrencisi Kerem Kaya da bazı aşamaları geçtikten sonra bu eğitimi almaya hak kazandıklarını söyledi.

Eğitimlerin siber farkındalık kazandırmayı amaçladığını vurgulayan Kaya, şöyle konuştu:

"Günümüzde artık her şey dijitalleşiyor ve buna ayak uydurmamız lazım. Burada çok fazla açık verebiliyoruz. Bilgisayarlarımız, telefonlarımız, tabletlerimiz, hatta akıllı ev sistemleri de kullanıyoruz. Program bize bunlara karşı farkındalık kazandırdı."