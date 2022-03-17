Güneydoğu'da Berat Kandili idrak edildi
AA - Cebrail Caymaz - Güncel
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Gaziantep, Şanlıurfa, Kilis, Malatya, Adıyaman ve Kahramanmaraş'ta Berat Kandili dolayısıyla program düzenlendi.
GAZİANTEP (AA) - Gaziantep, Şanlıurfa, Kilis, Malatya, Adıyaman ve Kahramanmaraş'ta Berat Kandili dolayısıyla program düzenlendi.
Kilis
Kilis Müftülüğünce kentteki camilerde Berat Kandili dolayısıyla program düzenlendi.
Hacı Cümbüş Camisi'nde emekli müftü Yahya Polat'ın namaz öncesi verdiği vaazla başlayan programda, ilahi ve Kur'an-ı Kerim okundu.