Güney Sudan ordusu, Sudan'daki Hiclic Petrol Sahası'nın güvenliğini sağlayacak

Güney Sudan ordusu, komşu Sudan'ın güneyindeki Batı Kurdufan eyaletinde yer alan ve ülkenin en büyüğü olma özelliğini taşıyan Hiclic Petrol Sahası'nın güvenliğini sağlayacak.

Güney Sudan hükümeti, Sudan'ın güneyindeki Batı Kurdufan eyaletinde çatışmaların yoğunlaşması ve her iki ülkenin ana kaynağını tehdit etmesi nedeniyle Hiclic'deki petrol sahasını operasyonlardan uzak tutmak amacıyla Sudan ordusu ve Hızlı Destek Kuvvetleri (HDK) ile anlaşmaya varıldığını açıkladı.

Güney Sudan Bilgi ve İletişim Bakanı Ateny Wek, başkent Juba'da düzenlediği basın toplantısında, Cumhurbaşkanı Salva Kiir Mayardit'in önderliğinde Güney Sudan Halk Savunma Güçlerinin (SSPDF), Sudan ordusu ile HDK arasında varılan anlaşma gereği Hiclic'deki petrol sahasının güvenliğinden sorumlu olacağını açıkladı.

Çatışmalar sebebiyle Güney Sudan'a giren Sudan ordusu üyelerinin silahlarını SSPDF'ye teslim ettiklerini belirten Wek, SSPDF'nin petrol sahalarını ve uluslararası sınırlarını korumak amacıyla bölgede bulunduğunu bildirdi.

Güney Sudan'a giren Sudan ordusu kuvvetlerinin güvende olduğunu ve ülkelerine geri götürülmeleri için düzenlemelerin yapıldığını dile getiren Wek, aidiyeti belirsiz insansız hava aracı tarafından bölgeye saldırı düzenlendiğini, sınırı ve petrol tesislerini koruyan 7 SSPDF askerinin öldüğünü açıkladı.

Sudan ordusu, 8 Aralık'ta ülkenin güneyindeki Batı Kurdufan eyaletinde yer alan, hem Sudan'ın hem Güney Sudan'ın ürettiği petrolün en önemli merkezlerinden biri olan Hiclic Petrol Sahası'ndan "petrol altyapısına zarar verilmemesi için" ayrılarak güçlerini Güney Sudan'a çekti.

Bunun ardından HDK, Hiclic'deki stratejik petrol sahasını ele geçirdi. Varılan bu anlaşma sonucu da HDK güçlerini bölgeden çekecek.