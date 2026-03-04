Haberler

Güney Sudan ordusu, 16 sivilin öldürülmesine bazı subayların karıştığını doğruladı

Güney Sudan Halk Savunma Güçleri, Jonglei eyaletinde 16 sivilin öldüğü olayla ilgili bazı subayların müdahil olduğunu doğruladı ve iki subayı gözaltına aldıklarını açıkladı. Olaya karışan subayların 'cinayetle' suçlanacağı belirtildi.

Güney Sudan Halk Savunma Güçleri (SSPDF), geçen ay Jonglei eyaletinde aralarında 8 çocuk ve 5 kadının da bulunduğu 16 sivilin öldürülmesine bazı subayların müdahil olduğunu doğruladı.

Yerel basına yansıyan haberlere göre, SSPDF Sözcüsü Tümgeneral Lul Ruai Koang, yerel bir radyoya yaptığı açıklamada, 21 Şubat'ta Jonglei eyaletine bağlı Ayod ilçesindeki Pankor köyünde yaşanan, 16 sivilin hayatını kaybettiği olayı kabul ederek bazı subayların olaya karıştığını açıkladı.

Olaya karıştığı tespit edilen iki subayın gözaltına alındığını belirten Koang, "Ordu içindeki bazı unsurlara atfedilen can kayıplarından da üzüntü duyuyoruz. Bu tür eylemleri tasvip etmediğimiz için derhal önlem aldık." ifadelerini kullandı.

"Bu hukuki bir meseledir." diyen Koang, şüphelilerin "cinayetle" suçlanacağını ve sivil ölümleri ile yaralanmaların koşullarının bir askeri mahkeme tarafından inceleneceğini vurguladı."

Öte yandan Avrupa Birliği (AB), ülkedeki çok sayıda büyükelçilik ve sivil toplum kuruluşları, saldırıyı kınayarak şiddetin sona erdirilmesi çağrısında bulundu.

Dünyanın en genç ülkesi

Dünyanın en genç ülkesi Güney Sudan, 2011'de yapılan referandumla Sudan'dan ayrılarak bağımsızlığını kazandı.

Ülke, Cumhurbaşkanı Salva Kiir Mayardit'in, 16 Aralık 2013'te yardımcısı Riek Machar'ı "darbe teşebbüsü" iddiasıyla görevden almasının ardından iç savaşa sürüklenmişti.

Yıllarca süren savaşın ardından 2018 ve 2022'de taraflar barış anlaşmasına imza atsa da kamu düzeni ve güvenliğinin sağlanamadığı ülkede, farklı kabile ve gruplar arasında şiddet olayları ara sıra yaşanıyor.

Kaynak: AA / Gülsüm İncekaya
