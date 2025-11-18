Güney Sudan Cumhurbaşkanı Kabine Değişikliği Yaptı

PORT Güney Sudan Cumhurbaşkanı Salva Kiir Mayardit, kabinede değişikliğe giderek Enformasyon, İletişim ve Teknoloji, Çevre, Yollar ve Köprüler ve Adalet Bakanlarını görevden alarak yerlerine yeni isimler atadı.

Mayardit, devlet televizyonunda yayımlanan kararnamelerle bazı bakanlıklarda değişikliğe gitti.

Buna göre Cumhurbaşkanı Mayardit, James Wani Igga'yı Ekonomiden Sorumlu Cumhurbaşkanı Yardımcısı ve iktidar partisi Sudan Halk Kurtuluş Hareketi (SPLM) birinci başkan yardımcısı olarak atadı.

Kararlara göre ayrıca Michael Makuei Lueth, Adalet Bakanı olacak ve Enformasyon, İletişim ve Teknoloji Bakanlığı görevini Ateny Wek Ateny'e devredecek.

Josephen Naphon ise Çevre Bakanlığı görevinden alınarak yerine Mabior Garang de Mabior atandı.

Peter Lam Both de Yollar ve Köprüler Bakanlığı görevini Simon Mijok Mijak'tan devralacak.

Mayardit ayrıca, General Abraham Manyuat Peter'i Emniyet Genel Müfettişliği görevinden aldı ve yerine Sayid Chawul Long'u atadı.

Güney Sudan Cumhurbaşkanı Mayardit, 12 Kasım'da, Cumhurbaşkanı Yardımcısı ve SPLM Birinci Başkan Yardımcısı Benjamin Bol Mel'i görevlerinden almıştı.