Güney Marmara'da Feribot Seferleri İptal
Olumsuz hava koşulları nedeniyle Güney Marmara-Adalar hattında bazı feribot seferleri iptal edildi. 1 Aralık ve 2 Aralık'ta belirli saatlerde yapılacak seferler gerçekleştirilemeyecek.
Güney Marmara'daki olumsuz hava koşulları nedeniyle yarın ve 2 Aralık Salı günü bazı feribot seferleri yapılamayacak.
GESTAŞ AŞ'den yapılan duyuruda, Güney Marmara- Adalar hattında Erdek'ten saat 11.00 ve 19.30 kalkışlı tüm seferlerin iptal edildiği belirtildi.
2 Aralık Salı günü ise Avşa'dan saat 06.00, Marmara'dan saat 06.45, Balıklı'dan saat 07.45 kalkışlı seferlerin yapılamayacağı duyuruldu.
Kaynak: AA / Oğulcan Bölükbaşı - Güncel