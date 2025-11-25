Güney Koreli Yazar Hwang Bo-Reum, İstanbul ve Ankara'da Okurlarıyla Buluşuyor

Güney Kore edebiyatının sevilen yazarlarından Hwang Bo-Reum, İstanbul ve Ankara'da kitapseverlerle buluşacak.

D&R'dan yapılan açıklamaya göre yazar, "Hyunam Dong Kitabevi", "Sade Bir Hayat" ve "Kitapların İyileştirme Gücü" eserlerine ilişkin gerçekleştireceği imza günü ve söyleşi programlarıyla 13 Aralık'ta D&R Bağdat Caddesi, 15 Aralık'ta ise D&R Ankara Tunalı'da okurlarıyla bir araya gelecek.

Yazar, kitapların iyileştirici gücüne ve sade yaşamın değerine dair kaleme aldığı üç temel eserini okurları için imzalayacak.

Okumayı bir iç yolculuk olarak ele alan Bo-Reum, kitaplarını imzalamanın yanı sıra kaleme aldığı eserler üzerine söyleşi de yapacak.