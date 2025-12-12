Haberler

Güney Kore Yüksek Mahkemesi, Zorla Çalıştırma Gerekçesiyle Nippon Steel'e Verilen Tazminat Cezasını Onadı

Güney Kore Yüksek Mahkemesi, Japonya'nın sömürge döneminde zorla çalıştırılan Güney Koreli Jeong Hyeong-pal'ın ailesine Nippon Steel şirketinin 100 milyon won tazminat ödemesi yönündeki kararı onayladı. Bu, 2018 yılındaki dönüm noktası niteliğindeki kararın ardından gelen ilk benzer karar olarak kaydedildi.

SEUL, 12 Aralık (Xinhua) -- Güney Kore Yüksek Mahkemesi, alt mahkemenin Japonya'nın 1910-1945 yıllarında Kore Yarımadası'ndaki sömürge yönetimi döneminde zorla çalıştırılan ve hayatını kaybeden Güney Koreli Jeong Hyeong-pal'ın ailesine Japon Nippon Steel şirketinin tazminat ödemesi yönündeki kararını onadı.

Güney Kore'nin Yonhap Haber Ajansı'nın bildirdiğine göre Güney Kore Yüksek Mahkemesi perşembe günü verdiği kararla, Nippon Steel'in Jeong Hyeong-pal'ın ailesine 100 milyon won (yaklaşık 67.900 ABD doları) tazminat ödemesine hükmeden temyiz kararını onadı. Japonya'ya götürülerek 1940-1942 yılları arasında Iwate eyaletindeki bir çelik fabrikasında zorla çalıştırılan Jeong, yıllar sonra hayatını kaybetmişti.

Yüksek Mahkeme, Japon şirketleri yol açtıkları zarardan sorumlu tutan dönüm noktası niteliğinde 2018 tarihli kararından bu yana ilk kez benzer bir karar verdi.

Jeong'un dört çocuğu 2019 yılında şirketten 200 milyon won talep eden bir dava açmıştı. Nippon Steel, çoğu hukuk davasının 10 yıl sonra zaman aşımına uğradığından yola çıkarak davayla ilgili zaman aşımı süresinin dolduğunu savunmuştu.

Haberde çoğu hukuk davası için zaman aşımı süresinin 10 yıl olmasına karşın "yetersizliği gidermeyi imkansız kılan objektif nedenlerin varlığı durumunda" istisnaların olabileceği belirtildi.

Alt mahkeme 2021 yılında önce ailenin aleyhine karar vermiş, ancak temyiz mahkemesi geçen yıl bu kararı bozmuştu. Temyiz mahkemesi, Yüksek Mahkeme'nin 2018 tarihli kararıyla bu tür davalara ilişkin yasal engelleri kaldırdığını kaydederek, bu yasal engellerin artık geçerli olmadığına hükmetti. Yüksek Mahkeme de kararıyla bu hükmü onaylamış oldu.

Güney Kore mahkemeleri 2018 yılındaki karardan bu yana benzer davalarda bir çok davada mağdurların lehine karar verdi.

Kaynak: Xinhua / Güncel
