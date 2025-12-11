Haberler

Güney Kore'de Yüksek Mahkeme, Japon şirketin zorla çalıştırdığı işçi için tazminat ödemesine hükmetti

Güney Kore Yüksek Mahkemesi, Japonya'nın Kore Yarımadası'ndaki sömürge yönetimi döneminde zorla çalıştırılan Koreli işçilerin ailelerine tazminat ödenmesine hükmetti. Nippon Steel şirketinin mağdurun ailesine 67,900 dolar tazminat ödemesine karar verildi.

Güney Kore'de Yüksek Mahkeme, Japonya'nın Kore Yarımadası'ndaki sömürge yönetimi döneminde Koreli işçileri zorla çalıştırdığı gerekçesiyle Japon şirketin mağdurun ailesine tazminat ödemesine karar verdi.

Yonhap'ın haberine göre, Güney Kore Yüksek Mahkemesi, sömürge yönetimi döneminde zorla çalıştırılan Güney Koreli bir işçinin ailesinin 2019'da Japon şirket Nippon Steel'e açtığı davaya ilişkin kararını açıkladı.

Söz konusu şirketin temyiz talebini reddeden mahkeme, mağdurun ailesine 67 bin 900 dolar tazminat ödemesine hükmeden alt mahkeme kararını onadı.

Bu hükmün, Japon şirketlerinin zorla çalıştırılan işçilere tazminat ödemesi gerektiğine ilişkin 2018 tarihli karardan bu yana açılan davalarda Yüksek Mahkemenin verdiği ilk karar olduğu belirtildi.

Güney Kore ve Japonya arasında "zorla çalıştırma" davaları

Güney Kore Mahkemesi, 2018 yılında Mitsubishi ve Nippon Steel firmalarının Koreli işçilere tazminat ödemesi gerektiğine karar vermişti.

Mahkemenin kararına tepki gösteren Japon yetkililer ise Güney Kore ile Japonya arasında 1965'te diplomatik ilişkilerin normalleşmesi için yürütülen görüşmeler ve ardından iki ülke arasında imzalanan anlaşmayla Güney Kore'ye verilen hibe, bağış ve kredilerle tazminat konusunun kapandığını savunmuştu.

Yüksek Mahkeme, 28 Aralık 2023'te Japon gemi üretim şirketi Hitachi Zosen'in, Ocak 2024'te de Japon mühendislik şirketi Nachi-Fujikoshi'nin Japonya'nın Kore Yarımadası'ndaki sömürge yönetimi döneminde Koreli işçileri zorla çalıştırdığı gerekçesiyle tazminat ödemesine hükmetmişti.

Kaynak: AA / Şilan Turp - Güncel
