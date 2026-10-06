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Güney Kore Savunma Bakanı DMZ mayın temizliğini Kuzey'e kararlı karşılık olarak gördü

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Güney Kore Savunma Bakanı Kang, 21 Eylül'de DMZ'deki mayın temizliğini Kuzey Kore'ye 'kararlı karşılık' olarak nitelendirdi. Soruşturmada MDL güneyindeki patlamaya Kuzey'in 'yerleştirdiği' mayınların yol açtığı, 3 askerin yaralandığı belirlendi; Kuzey Kore sorumluluğu reddetti.

Güney Kore'nin yeni Savunma Bakanı Kang Shin-chul, 21 Eylül'de ülkeyi Kuzey Kore ile ayıran Askerden Arındırılmış Bölge'de (DMZ) yapılan mayın temizleme çalışmasının Kuzey Kore'ye yönelik "kararlı bir karşılık" olduğunu söyledi.

Yonhap'ın haberine göre, Kang, basın mensuplarına 21 Eylül'de yürütülen mayın temizleme çalışmasına ilişkin açıklamalarda bulundu.

Mayın temizleme operasyonunu "tarihte eşi benzeri görülmemiş" olarak nitelendiren Kang, bunun Kuzey Kore'ye "kararlı bir karşılık" niteliğinde olduğunu ifade etti.

Kang, Güney Kore ordusunun ülkenin ulusal güvenliğini tehlikeye atacak herhangi bir eyleme kararlı şekilde karşılık vereceğini ve gerekli önlemleri alacaklarını dile getirdi.

Ayrıca, Seul'ün Güney Kore'deki Birleşmiş Milletler Komutanlığıyla (UNC) mayın temizleme faaliyetleri sırasında meydana gelen patlamaya ilişkin yürüttüğü soruşturmanın bulguları açıklandı.

Askeri Sınır Hattı'nın (MDL) güneyinde meydana gelen ve Güney Koreli 3 askerin yaralanmasına neden olan patlamanın sebebinin Kuzey Kore tarafından "yerleştirilen" mayınlardan kaynaklandığı belirlendi.

Olay

Güney Kore Genelkurmay Başkanlığı, 21 Eylül'de DMZ'de Güney Kore askerlerinin arama çalışması sırasında meydana gelen patlamada 3 subayın yaralandığını açıklamıştı.

Kuzey Kore, patlamanın sorumluluğunu reddederek, askerlerine ateş açılması halinde "derhal ve acımasız" şekilde karşılık vereceğini belirtmişti.

Kaynak: AA
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