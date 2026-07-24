Haberler

Güney Kore'den Çin'e iade edilen Qing dönemi taş aslanlar

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

SEUL, 24 Temmuz (Xinhua) -- Güney Kore'den Çin'e iade edilen Qing Hanedanlığı dönemine ait taş aslan heykelleri, 23 Temmuz 2026.

SEUL, 24 Temmuz (Xinhua) -- Güney Kore'den Çin'e iade edilen Qing Hanedanlığı dönemine ait taş aslan heykelleri, 23 Temmuz 2026.

Çin Ulusal Kültür Mirası İdaresi, Qing Hanedanlığı dönemine ait iki taş aslan heykelini, Güney Kore'nin başkenti Seul'deki Kansong Sanat Müzesi'nde düzenlenen törenle teslim aldı. (Fotoğraf: Yao Qilin/Xinhua)

Kaynak: Xinhua
Haluk Levent'e bir darbe de Fatih Altaylı'dan: İfadesinde neler anlattı neler

Bir darbe de Fatih Altaylı'dan: İfadesinde neler anlattı neler
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

WhatsApp'tan kimlik fotoğrafını gönderenler dikkat! Büyük tehlike kapıda

WhatsApp'ta bunu yapanlar yandı
Geri adım atmadı! Herkes Köfteci Yusuf'un şubelerine astığı yazıyı paylaşıyor

Herkes Köfteci Yusuf'un şubelerine astığı yazıyı paylaşıyor
Yeni Parti'yi kuran Özgür Özel'e hemşehrisinden soğuk duş

Hemşehrisinden Özel'e soğuk duş
Meteoroloji'den 35 il için kritik uyarı! Çok tehlikeli geliyor

35 il için "tehlikeli" var! Valilikler uyardı, AFAD SMS attı
Genç sevgililerin acı sonu! Uçurumun dibinde can verdiler

Biri 22, diğeri 23 yaşındaydı! Uçurumun dibinde can verdiler
Milyon dolarlık teklifi elinin tersiyle itti! Mütevazi evini satmıyor

Milyon dolarlık teklifi elinin tersiyle itti! Mütevazi evini satmıyor
Yeni Parti'nin kuruluş evrakları imzalandı, ilk anket sonucu da geldi

Yeni Parti kuruldu, ilk seçim anketi sonuçları da geldi