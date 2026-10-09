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Güney Kore ordusu, Ganghwa'da Kuzey Kore'den sürüklendiği düşünülen mayını imha etti

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Güney Kore Deniz Piyadeleri, batı kıyısındaki Ganghwa Adası sahilinde bulunan ve Kuzey Kore'den sürüklendiği değerlendirilen mayının kontrollü şekilde imha edildiğini bildirdi. Açıklamaya göre patlama sırasında can veya mal kaybı yaşanmadı.

Güney Kore ordusu, ülkenin batı kıyısındaki Ganghwa Adası'nda bulunan ve Kuzey Kore'den sürüklendiği tahmin edilen mayının kontrollü şekilde imha edildiğini bildirdi.

Yonhap ajansının haberine göre, Güney Kore Deniz Piyadelerinden yapılan açıklamada, Ganghwa Adası sahilinde mayın bulunması üzerine bölgeye bomba imha ekibinin sevk edildiği belirtildi.

Açıklamada, Kuzey Kore'den Güney Kore kıyılarına doğru sürüklendiği değerlendirilen mayının ekiplerce kontrollü şekilde imha edildiği ve patlama sırasında can veya mal kaybı yaşanmadığı aktarıldı.

Öte yandan Güney Kore'nin Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Cha Ji-hoon, 21 Eylül'de iki ülke arasındaki sınır yakınlarında 3 Güney Kore askerinin yaralandığı patlamaya ilişkin açıklamalarda bulundu.

Patlamaya Kuzey Kore tarafından sınırın güneyine yerleştirilen mayının neden olduğunu savunan Cha, Pyongyang'ı gerekli önlemleri almaya çağırdı.

Olay

Güney Kore Genelkurmay Başkanlığı, 21 Eylül'de Askerden Arındırılmış Bölge'de (DMZ) Güney Kore askerlerinin arama çalışması sırasında meydana gelen patlamada 3 askerin yaralandığını açıklamıştı.

Kuzey Kore, patlamanın sorumluluğunu reddederek, askerlerine ateş açılması halinde "derhal ve acımasız" şekilde karşılık vereceğini belirtmişti.

Kaynak: AA
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