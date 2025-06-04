Güney Kore'nin Yeni Devlet Başkanı Lee Jae-myung Göreve Başladı

1. ANONS (Türkçe): RICK O'SHEA, Xinhua muhabiri, Yapay zeka ile desteklenmiş seslendirme

2. Lee Jae-myung'un kutlama görüntüleri

Güney Kore'nin yeni devlet başkanı Lee Jae-myung, Ulusal Seçim Komisyonu'nun çarşamba günü seçim zaferini onaylamasının ardından 5 yıllık görev sürecine resmen başladı.

ANONS (Türkçe): RICK O'SHEA, Xinhua muhabiri, Yapay zeka ile desteklenmiş seslendirme:

Güney Kore'nin yeni devlet başkanı Lee Jae-myung, Ulusal Seçim Komisyonu'nun çarşamba günü seçim zaferini onaylamasının ardından 5 yıllık görev sürecine resmen başladı.

Lee Jae-myung, selefinin geçtiğimiz aralık ayında başarısız sıkıyönetim girişiminin ardından düzenlenen ara seçimde geçiş süreci olmaksızın göreve seçildi.

Çoğunluğu elinde bulunduran Liberal Demokrat Parti'nin adayı Lee, oyların yüzde 49,42'sini alarak erken seçimi kazandı. Lee'nin en yakın rakibi Muhafazakar Halk Gücü Partisi adayı Kim Moon-su ise yüzde 41,15'te kaldı.

Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Beijing'den bildiriyor. (XHTV)