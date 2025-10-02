Güney Kore Liderinden Evlatlık Skandalı İçin Özür

Güney Kore Devlet Başkanı Lee Jae Myung, çoğunlukla 1970 ila 1980 yıllarında Batı ülkelerine evlatlık verilen Güney Korelilerin işlemlerinde yapılan usulsüzlük ve suistimal için özür diledi.

Lee, ABD merkezli Meta şirketine ait Facebook platformundaki hesabından yaptığı paylaşımda, geçmiş yıllarda yurt dışına evlatlık verilen Güney Korelilere ilişkin açıklama yaptı.

Güney Kore Hakikat ve Uzlaşma Komisyonunun bulguları ile son mahkeme kararlarının, uluslararası evlat edinme programında bazı insan hakları ihlalleri bulunduğunu doğruladığını belirten Lee, dönemin hükümetinin bu konularda üzerine düşeni yapmadığını ifade etti.

Çocuk yaşta yurt dışına evlatlık verilen Güney Korelilerin yaşadığı "kaygı, acı ve kafa karışıklığı" nedeniyle üzüntü duyduğunu kaydeden Lee, ülkesi adına mağdurlar ve ailelerinden özür diledi.

Lee, evlatlık verilenlerin insan haklarını koruyacak sistemler oluşturulması ve bu kişilerin biyolojik ailelerini bulma çabalarına destek verilmesi çağrısı yaptı.

Güney Kore Hakikat ve Uzlaşma Komisyonu, martta, 1960 ila 1990'da Batı ülkelerine evlatlık verilen yüzlerce kişinin işlemlerinde yapılan usulsüzlük ve suistimalden dönemin hükümetlerinin sorumlu olduğunu açıklamıştı.

Batı'ya evlatlık verilen Koreli çocuklar

Dünyadaki en büyük evlatlık diasporasının, çoğunluğu kız yaklaşık 200 bin Güney Koreli çocuğun Batı'ya evlatlık verilmesiyle oluştuğu düşünülüyor.

Evlatlık verme işlemlerinin en çok yapıldığı 1970 ila 1980'li yıllarda, Güney Kore askeri yönetimleri, artan nüfusla başa çıkma ve ekonomi politikaları çerçevesinde onayladıkları yasalarla yurt dışına evlatlık vermeyi kolaylaştırmıştı.

Bu dönemde velayetini üstlenecek akrabaları olmasına rağmen kimsesiz olarak kaydedilmiş ve yurt dışına evlatlık verilmiş kişiler, Kore'deki biyolojik ailelerine ulaşmakta zorlanıyor.