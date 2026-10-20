Güney Kore, Kuzey Koreli asker krizi yüzünden Ukrayna'daki bazı personelini çekiyor

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle

Güney Kore, Rusya-Ukrayna Savaşı'nda yakalanan iki Kuzey Koreli askerin Güney Kore'ye gönderildiğinin duyurulması konusunda yaşanan anlaşmazlık nedeniyle diplomatik personelinin bir kısmını Ukrayna'dan çekme kararı aldı.

Yonhap'ın haberine göre, Güney Kore Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Park Doo-soon, düzenlediği basın toplantısında, Ukrayna'daki diplomatik personelin bir kısmının geri çekileceğini açıkladı.

Park, Rusya-Ukrayna Savaşı'nda yakalanan iki Kuzey Koreli askerin Güney Kore'ye gönderildiğinin gizlilik anlaşmasını ihlal edecek şekilde duyurulması nedeniyle yaşanan anlaşmazlığın çözümü için Ukrayna'nın henüz "olumlu adımlar" atmadığını belirtti.

Ayrıca, Ukrayna genelinde devam eden hava saldırısı tehdidinin diplomatik personelin güvenliğini sağlamayı zorlaştırdığını ifade eden Park, bu koşullar nedeniyle personelin bir kısmının geri çekilmesine karar verildiğini aktardı.

Park, Ukrayna ile diplomatik iletişimin maslahatgüzar aracılığıyla sürdürüleceğini, Güney Kore vatandaşlarının korunmasına yönelik çalışmaların devam etmesi için konsolosluk personelinin tamamının ülkede kalacağını kaydetti.

Zelenskiy'nin açıklaması Güney Kore'den tepki almıştı

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Birleşmiş Milletler Genel Kurulunda yaptığı konuşmada, Rusya-Ukrayna Savaşı'na katılan Kuzey Koreli askerlerden ikisinin 2025'in başlarında yakalandığını ve Güney Kore'ye gönderildiğini açıklamıştı.

Güney Kore Devlet Başkanı Lee Jae Myung, Zelenskiy'nin bu açıklamasının, askerlerin transferi konusunda iki ülke arasında varılan gizlilik anlaşmasını ihlal ettiğini öne sürmüş, Ukrayna ise böyle bir anlaşmanın var olmadığını iddia etmişti.

Güney Kore Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Ukrayna'nın Seul Büyükelçiliği Maslahatgüzarı'nın konuyla ilgili Bakanlığa çağrıldığı belirtilmişti.

Seul hükümeti, Rusya-Ukrayna Savaşı'nda yakalanan iki Kuzey Koreli askerin Güney Kore'ye gönderildiğinin gizlilik anlaşmasını ihlal edecek şekilde duyurulduğu gerekçesiyle Ukrayna'dan dilediği özrün beklentilerini karşılamadığını ve bu nedenle "sıkı önlemler" alacağını bildirmişti.

Kaynak: AA