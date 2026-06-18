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Güney Kore, Kuzey Kore'yi "düşman" olarak görme konusundaki tutumunu değiştirmedi

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Güney Kore Savunma Bakanlığı, Kuzey Kore'yi 'düşman' olarak nitelendiren tutumunda değişiklik olmadığını açıkladı. Bakanlık sözcüsü, bu yıl yayımlanacak savunma beyaz belgesinde de Kuzey Kore'nin düşman olarak tanımlanacağını belirtti.

Güney Kore Savunma Bakanlığı, Kuzey Kore'yi ülkesinin "düşmanı" olarak nitelendiren tutumunu sürdürdüğünü bildirdi.

Yonhap ajansının haberine göre, Güney Kore Savunma Bakanlığı Sözcüsü Lee Kyung-ho, bu yıl bakanlığın yayımlayacağı savunma "beyaz belgesi"nde Kuzey Kore için "düşman" ifadesine yer verilmeyeceği iddialarına ilişkin açıklama yaptı.

Lee, beyaz belgede Kuzey Kore'yi "düşman" olarak tanımlamayan bir yaklaşım benimsediğini öne süren haberlerin doğru olmadığını kaydetti.

"Kuzey Kore rejimi ve Kuzey'in ordusunun bizim düşmanımız olduğu yönündeki tutumumuzda herhangi bir değişiklik olmadığını bir kez daha teyit ediyoruz." diyen Lee, bakanlığın iki yılda bir yayımlanan savunma beyaz belgesi üzerinde çalıştığını ve bunu yıl sonuna doğru yayımlamayı planladığını ifade etti.

Öte yandan, haberde konuya ilişkin bir kaynağa dayandırılarak, bu yılki beyaz belgede de Kuzey Kore'nin "düşman" olarak tanımlanmasının beklendiği belirtildi.

Yerel basında, hükümetin Kuzey Kore ile yakınlaşma politikası doğrultusunda, bu yıl yayımlanacak savunma beyaz belgesinde söz konusu ifadenin çıkarılmasının değerlendirildiği iddia edilmişti.

Kaynak: AA / Bekir Aydoğan
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