Güney Kore, "Kuzey'in tehditlerine karşılık verebilecek" dev Hyunmoo-5 füzesini konuşlandırıyor

Güney Kore, Kuzey Kore'nin nükleer tehditlerine karşı caydırıcı olarak tasarlanan Hyunmoo-5 balistik füzesini konuşlandırma çalışmalarına devam ediyor. Füze, yer altı sığınaklarını yok edebilme kapasitesine sahip.

Güney Kore'nin, Kuzey Kore'nin nükleer tehditlerini caydırmak ya da karşılık vermek hedefiyle tasarlanan dev "Hyunmoo-5" balistik füzesini konuşlandırma çalışmalarının devam ettiği belirtildi.

Yonhap'ın haberine göre, ismi paylaşılmayan askeri yetkililer, Hyunmoo-5 karadan karaya balistik füzesine ilişkin açıklama yaptı.

Yetkililer, Kuzey Kore'nin nükleer tehditlerini caydırmak ya da karşılık vermek hedefiyle tasarlanan dev Hyunmoo-5 füzesinin konuşlandırılma çalışmalarının sürdüğünü ifade etti.

Hyunmoo-5 balistik füzesinin, toprağın derinliklerine nüfuz edebilecek ve yer altı sığınaklarını yok edebilecek yaklaşık 8 ton konvansiyonel savaş başlığı taşıyabildiği belirtiliyor.

Güney Kore Savunma Bakanı Ahn Gyu-back, 2025'te yaptığı açıklamada Güney Kore'nin nükleer silahları olmaması nedeniyle "terör dengesinin sağlanması için önemli miktarda Hyunmoo-5 füzelerine sahip olmaları gerektiğini" kaydetmişti.

Hyunmoo-5'in 2025'in sonunda konuşlandırılmaya başladığı ve Güney Kore Devlet Başkanı Lee Jae Myung'un 2030'da görev süresi dolmadan önce sürecin tamamlanacağı ifade ediliyor.

Kaynak: AA / Aynur Şeyma Asan - Güncel
