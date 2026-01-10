Haberler

Güney Kore, Kuzey'in İHA iddiaları üzerine soruşturma talimatı verdi

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Güney Kore Devlet Başkanı Lee Jae-myung, Kuzey Kore'nin insansız hava aracı (İHA) ile hava sahasını ihlal ettiği iddialarına tepki göstererek, düşen İHA'nın incelenmesi için soruşturma başlattı. Lee, iddiaların doğrulanması halinde bunun barış ve ulusal güvenlik için ciddi bir tehdit olacağını belirtti.

Güney Kore Devlet Başkanı Lee Jae-myung, Kuzey Kore'nin Seul yönetimini insansız hava aracı (İHA) ile ülkenin hava sahasını ihlal etmekle suçlamasının ardından, Kuzey Kore'de düşen İHA'nın incelenmesine ilişkin soruşturma talimatı verdi.

Yonhap ajansının haberine göre Lee, Pyongyang yönetiminin, Güney Kore'den geldiğini öne sürdüğü İHA'ların Kuzey Kore hava sahasını ihlal ettiği yönündeki suçlamalarına tepki gösterdi.

Olaya ilişkin derhal soruşturma başlatılması talimatı veren Lee, söz konusu İHA'ların bir kişi veya grup tarafından kullanılmış olabileceği ihtimaline dikkati çekti.

Lee, iddiaların doğrulanması halinde bu tür eylemlerin, Kore Yarımadası'ndaki barışı ve ulusal güvenliği tehdit eden "ağır bir suç" olacağını ifade etti.

Kuzey Kore, Güney Kore'yi kendilerine "en düşmanca tavır sergileyen düşman" olarak nitelendirerek, Seul yönetimini İHA ile ülkenin hava sahasını ihlal etmekle suçlamıştı.

Güney Kore Savunma Bakanı Ahn Gyu-back, Kuzey Kore'nin suçlamalarına ilişkin yaptığı açıklamada, söz konusu İHA'ların Güney Kore ordusu tarafından kullanılan modeller olmadığını söylemişti.

Kaynak: AA / Damla Delialioğlu - Güncel
Yeni transfer kadroda! Dev finalde ilk 11'ler belli oldu

Yeni transfer kadroda! İşte dev derbinin ilk 11'leri
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Süper Kupa finali öncesi taraftarlar birbirine girdi

Süper Kupa finali öncesi birbirlerine girdiler
İzmir Ekonomi Üniversitesi'ndeki liste skandalında yeni gelişme

Üniversitedeki liste skandalında yeni gelişme
200 jandarmanın neden baskın yaptığı ortaya çıktı! Ünlülerin uğrak mekanında gizli oda bulundu

200 jandarmanın neden baskın yaptığı ortaya çıktı! Gizli oda bulundu
Tutuklu Şile Belediye Başkanı Kabadayı, ek ifadesinde İmamoğlu'nu ele verdi

Tutuklu belediye başkanından ek ifade! İmamoğlu'nu ele verdi
Süper Kupa finali öncesi taraftarlar birbirine girdi

Süper Kupa finali öncesi birbirlerine girdiler
Ev sahibi illallah etti! 20 günde 400 sipariş geldi, trans birey bile gönderdiler

20 günde yüzlerce sipariş geldi, trans birey bile gönderdiler
Süper Lig devinde beklenmedik ayrılık

Süper Lig devinde beklenmedik ayrılık