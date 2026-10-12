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Güney Kore, Kuzey Kore'nin 900 km'den fazla uçan balistik füze fırlattığını duyurdu

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Güney Kore, Kuzey Kore'nin Doğu Denizi yönüne birden fazla balistik füze fırlattığını, füzelerin 900 kilometreden fazla uçtuğunu açıkladı. İlk bulgular bunun Seul'ün hipersonik füze denemesine protesto olabileceğini gösterirken Japonya fırlatışları kınadı.

Güney Kore hükümeti, Kuzey Kore'nin Doğu Denizi (Japon Denizi) yönüne birden fazla balistik füze fırlattığını açıkladı.

Yonhap ajansının haberine göre, Güney Kore Genelkurmay Başkanlığından yapılan açıklamada, Kuzey Kore'nin Doğu Denizi yönüne fırlattığı balistik füzelerin denize düşmeden önce 900 kilometreden fazla mesafe katettiği bildirildi.

Açıklamada, ilk bulguların Kuzey'in bu adımının Seul hükümetinin yerli olarak geliştirdiği hipersonik füze sistemi denemesine karşılık bir protesto olabileceğine ve füze kabiliyetlerini kasıtlı olarak gösterme amacı taşıdığına işaret ettiği aktarıldı.

Füzelerin hipersonik mi orta menzilli mi olduğunun belirlenmesi için daha fazla analiz yapılması gerektiği belirtildi.

Kyodo ajansının haberine göre de Japonya, diplomatik kanallar aracılığıyla Kuzey Kore'ye protesto ilettiğini ve Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin (BMGK) ilgili kararlarını ihlal eden füze fırlatışlarını "şiddetle kınadığını" bildirdi.

Kuzey Kore, 3 Ekim'de de Doğu Denizi yönüne balistik bir füze fırlatmış, Kuzey Kore lideri Kim Jong-un, ülkesinin "hipersonik stratejik silah sistemi" kapsamında orta menzilli stratejik füze denemesini denetlemişti.

Güney Kore Devlet Başkanı Lee Jae Myung, 1 Ekim'de yaptığı açıklamada, Kuzey Kore ile askeri gerilimin azaltılması ve iki ülke arasında güvenin tesis edilmesi için somut adımlar atmayı sürdüreceklerini belirtmişti.

Kaynak: AA
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