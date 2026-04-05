Güney Kore: Martta yangınlara müdahale eden askeri helikopter "yanlışlıkla" tampon bölgeye girdi

Güney Kore ordusu, bir askeri helikopterin yangın söndürme çalışmaları sırasında Askerden Arındırılmış Bölge'ye (DMZ) kazara girdiğini açıkladı. Helikopterin sınır hattı yakınında uçtuğu belirtildi.

Yonhap ajansının haberine göre, Güney Kore Genelkurmay Başkanlığından yapılan açıklamada, 23 Mart'ta bir askeri helikopterin Kuzey Kore ile sınırına yakın Yeoncheon bölgesindeki orman yangınlarını söndürme çalışmalarına eşlik ettiği belirtildi.

Açıklamada, Birleşmiş Milletler Komutanlığının (UNC), helikopterin yangın söndürme çalışmaları kapsamında DMZ'nin Güney Kore tarafına giriş izni olmadığını, kazara bölgeye girdiğini açıkladığı kaydedildi.

Helikopterin, iki Kore'nin sınır hattı olan Askeri Sınır Çizgisi (MDL) yakınlarında uçtuğu aktarılan açıklamada, helikopterin bu nedenle sınırı geçip geçmediğinin soruşturulduğu bildirildi.

Kuzey Kore tarafının "farklı bir tepki vermediği" ifade edilen açıklamada, helikopterin herhangi bir mühimmat taşımadığı aktarıldı.

Kaynak: AA / Aynur Şeyma Asan
