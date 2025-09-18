Güney Kore, Filistin İle İki Devletli Çözüm Desteğini Yeniledi

Haberler

Güney Kore Dışişleri Bakanı Cho Hyun, Filistin Dışişleri Bakanı ile yaptığı telefon görüşmesinde Gazze'deki insani duruma dikkat çekerek, iki devletli çözüm için desteğini yineledi ve ateşkes çağrısında bulundu.

Güney Kore Dışişleri Bakanı Cho Hyun, Filistin Dışişleri Bakanı Varsen Ağabekyan ile yaptığı telefon görüşmesinde, ülkesinin Filistin meselesinde iki devletli çözüme verdiği desteği bir kez daha vurguladı.

Güney Kore Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Filistinli mevkidaşı Ağabekyan ile telefonda görüşen Cho, Gazze'de günden güne kötüleşen insani durumdan endişe duyduğunu dile getirdi.

Gazze'de derhal ateşkes ilan edilmesi ve insani koşulların hızla iyileştirilmesi çağrısında bulunan Cho, Seul yönetiminin iki devletli çözüme yönelik desteğinin altını tekrardan çizdi.

Bakan Cho, Gazze'deki halka insani yardım sağlamaya ve krizin çözümüne yönelik uluslararası çabalara katkı sunmaya devam edeceklerini vurguladı.

İsrail Dışişleri Bakanı Gideon Saar ile eylül ayının başında yaptığı telefonda görüşmesinde de Cho, İsrail'in Batı Şeria'yı ilhak etme planından endişe duyduklarını ve bunun iki devletli çözümü baltaladığını belirtmişti.

