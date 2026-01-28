Güney Kore'de Eski Devlet Başkanının Eşine Yolsuzluktan Hapis Cezası
Seul'deki bir tren istasyonunda canlı yayınlanan mahkeme duruşmasında, eski Devlet Başkanı Yoon Suk-yeol'un eşi Kim Keon-hee, yolsuzluk suçlamasıyla 20 ay hapis cezasına çarptırıldı.
SEUL, 28 Ocak (Xinhua) -- Güney Kore'nin başkenti Seul'deki bir tren istasyonunda Kim Keon-hee'nin mahkeme duruşmasını canlı izleyen insanlar, 28 Ocak 2026.
Güney Kore'de görevden alınan eski Devlet Başkanı Yoon Suk-yeol'un eşi Kim Keon-hee, yolsuzluk suçlamasıyla 20 ay hapis cezasına çarptırıldı. (Fotoğraf: Yao Qilin/Xinhua)
Kaynak: Xinhua / Güncel